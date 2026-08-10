تصادف پیکان و پژو در زیرگذر اتوبان کاشان ۴ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حادثه تصادف بین دو دستگاه سواری پیکان و پژو در زیرگذر اتوبان به سمت درین، پشت باغ فین، بلافاصله تیم‌های امدادی به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به سرعت عمل تیم‌های امدادی برای مدیریت این حادثه افزود: پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های فین، سپهری و پردیس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

فرزندی‌پور در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه گفت: چهار نفر در این تصادف دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان فوریت‌های پزشکی، سه مصدوم برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی در محل، از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.