تصادف پیکان و پژو در زیرگذر اتوبان کاشان ۴ مصدوم داشت

مهرداد فرزندیپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام وقوع حادثه تصادف بین دو دستگاه سواری پیکان و پژو در زیرگذر اتوبان به سمت درین، پشت باغ فین، بلافاصله تیمهای امدادی به محل اعزام شدند.
وی با اشاره به سرعت عمل تیمهای امدادی برای مدیریت این حادثه افزود: پس از دریافت گزارش، سه دستگاه آمبولانس از پایگاههای فین، سپهری و پردیس برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.
فرزندیپور در خصوص وضعیت مصدومان این حادثه گفت: چهار نفر در این تصادف دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی توسط کارشناسان فوریتهای پزشکی، سه مصدوم برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.
رئیس مرکز اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث کاشان در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مصدومان این حادثه نیز پس از دریافت اقدامات درمانی در محل، از انتقال به بیمارستان خودداری کرد.
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