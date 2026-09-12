۶ تصادف در کاشان ۲ فوتی و ۱۷ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شش سانحه رانندگی در سه روز اظهار کرد: این حوادث دو فوتی و ۱۷ مصدوم در محورهای منطقه کاشان و آران و بیدگل داشت.

وی ابراز کرد: در یکی از این حوادث، برخورد یک دستگاه پژو پارس و یک دستگاه پراید در محور سوک‌چم به سمت استرک، ۸ مصدوم بر جای گذاشت. کدهای اورژانس حسنارود، کمال‌الملک و الزهرا به محل حادثه اعزام شدند و مصدومان پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان شهید بهشتی کاشان منتقل شدند.

رئیس اورژانس کاشان افزود: در حادثه‌ای دیگر، یک دستگاه پراید در کیلومتر ۳۵ اتوبان کاشان–اصفهان واژگون شد که بر اثر آن یک نفر جان باخت و چهار نفر مصدوم شدند. کدهای اورژانس سان‌آرا و عوارضی قمصر به محل حادثه اعزام و مصدومان برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

وی همچنین از تصادف یک دستگاه پژو و یک دستگاه پراید مقابل روستای خنچه خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که دو نفر برای ادامه درمان به بیمارستان منتقل و یک نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل درمان شد.

فرزندی‌پور ادامه داد: در حادثه‌ای دیگر، یک دستگاه خودروی ساینا در کنارگذر آران و بیدگل، در مسیر منتهی به فولاد، واژگون شد. در این حادثه سه نفر دچار مصدومیت شدند که یکی از آنان به دلیل شدت جراحات وارده به سر، پیش از رسیدن نیروهای اورژانس جان خود را از دست داد.

وی افزود: دو مصدوم دیگر این حادثه، از جمله یک مصدوم با وضعیت وخیم، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی توسط کارشناسان اورژانس به بیمارستان منتقل شدند. عملیات انتقال مصدومان توسط کارکنان پایگاه‌های اورژانس موسی‌کاظم(ع) و فاطمیه انجام شد.

رئیس اورژانس کاشان با ابراز تأسف از وقوع این حوادث، بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه، توجه کامل به مسیر و شرایط جاده، پرهیز از سبقت و حرکات پرخطر و استفاده از کمربند ایمنی تأکید کرد.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت وقوع تصادف، ضمن حفظ آرامش، بلافاصله با شماره ۱۱۵ تماس گرفته و از جابه‌جایی غیرضروری مصدومان تا رسیدن نیروهای امدادی خودداری کنند.