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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

تصادف ۳ خودرو در اتوبان کاشان - قم ۸ مصدوم داشت

تصادف ۳ خودرو در اتوبان کاشان - قم ۸ مصدوم داشت

کاشان - رئیس اورژانس کاشان گفت: تصادف زنجیره‌ای میان سه خودرو در اتوبان کاشان - قم، هشت مصدوم بر جای گذاشت.

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مخر اظهار کرد: ظهر امروزمورخ ۲۸ تیرماه، در پی وقوع یک تصادف زنجیره‌ای میان یک دستگاه خودروی پراید، تاکسی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه نیسان در اتوبان کاشان-قم، روبه‌روی منطقه آب‌شیرین در مسیر قم، هشت نفر مصدوم شدند.

وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه ۱۱۵ مشکات و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمر به محل اعزام شدند. کارشناسان اورژانس و نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، اقدامات پیش‌بیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.

رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه، چهار نفر از مصدومان توسط آمبولانس‌ اورژانس و یک نفر توسط تیم هلال احمر به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند. همچنین سه مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، از انتقال به مرکز درمانی امتناع ورزیدند.

کد مطلب 6892845

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