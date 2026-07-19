تصادف ۳ خودرو در اتوبان کاشان - قم ۸ مصدوم داشت

مهرداد فرزندی پور در گفتگو با خبرنگار مخر اظهار کرد: ظهر امروزمورخ ۲۸ تیرماه، در پی وقوع یک تصادف زنجیرهای میان یک دستگاه خودروی پراید، تاکسی پژو ۴۰۵ و یک دستگاه نیسان در اتوبان کاشان-قم، روبهروی منطقه آبشیرین در مسیر قم، هشت نفر مصدوم شدند.
وی ابراز کرد: پس از اعلام حادثه، یک دستگاه آمبولانس از پایگاه ۱۱۵ مشکات و یک دستگاه آمبولانس از هلال احمر به محل اعزام شدند. کارشناسان اورژانس و نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، اقدامات پیشبیمارستانی لازم را برای مصدومان انجام دادند.
رئیس اورژانس کاشان تصریح کرد: در این حادثه، چهار نفر از مصدومان توسط آمبولانس اورژانس و یک نفر توسط تیم هلال احمر به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند. همچنین سه مصدوم دیگر پس از دریافت خدمات درمانی اولیه، از انتقال به مرکز درمانی امتناع ورزیدند.
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