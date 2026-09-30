به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست مشترک سفیر لبنان در ایران و رئیس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، طرفین ضمن بازخوانی پیشینه ۵۰۰ ساله روابط علمی و تمدنی ایران و جبل‌عامل، بر اجرای توافقات عملیاتی شامل ایجاد مرکز دسترسی دیجیتال اسناد خطی در بیروت، انتقال دانش فنی مرمت و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک علمی و دانش‌بنیان تأکید کردند.

احمد سویدان، سفیر لبنان در تهران، با حضور در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با دکتر مسعود معینی‌پور، رئیس این مرکز، دیدار و گفت‌وگو کرد. در این نشست که با حضور دکتر محمدامین ایمان‌جانی (رئیس مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی در لبنان) برگزار شد، راه‌کارهای تعمیق مناسبات بینافرهنگی و تبادل تراث مکتوب مورد بررسی قرار گرفت.دکتر معینی‌پور با اشاره به قدمت بیش از ۱۲۰ ساله کتابخانه مجلس به عنوان نخستین نهاد مدرن قانون‌گذاری در ایران، وظیفه محوری این مجموعه را پشتیبانی پژوهشی از فرآیند تقنین با اتکا به معارف جهان اسلام دانست. وی با تشریح ظرفیت‌های این مرکز افزود: در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار نسخه خطی و ۳۰ هزار نسخه چاپی سربی و سنگی در این گنجینه نگهداری می‌شود که اثر ارزشمند "رساله جهادیه" میرزای فراهانی متعلق به ۲۰۰ سال پیش به عنوان نخستین اثر چاپی ایران، از جمله آن‌هاست.

رئیس کتابخانه مجلس با گرامی‌داشت پیشینه ۵۰۰ ساله پیوندهای علمی ایران و لبنان، به نقش تاریخی دعوت شاه اسماعیل صفوی از علامه کرکی از جبل‌عامل لبنان اشاره کرد که پایه‌گذار حوزه‌های علمیه اصفهان و قم شد.

در ادامه، احمد سویدان، سفیر لبنان در ایران، با تمجید از رویکرد تمدنی و کاربردی مدیریت کتابخانه مجلس تصریح کرد که در طول بازدیدهای متعددش از مراکز پژوهشی اروپایی و عربی، این نخستین باری است که نگاهی عمیق و فراتر از ابعاد صرفاً نگهداری به گنجینه‌های خطی دیده می‌شود. سویدان با اشاره به پیشینه علمی خود در حقوق بین‌الملل و نگارش کتاب در حوزه شرق‌شناسی اظهار داشت: سهم دانشمندان ایرانی و علمای جبل عامل در بالندگی تمدن اسلامی انکارناپذیر است. روایت‌های استعماری همواره درصدد القای تصویری گسسته و سطحی از روابط ایران و لبنان بوده‌اند، در حالی که تنها راه خنثی‌سازی این کلیشه‌ها، گسترش ارتباطات اصیل و عمیق فرهنگی است.

سفیر لبنان در ادامه حضور خود در کتابخانه مجلس از موزه تاریخ معاصر، مرکز بین‌المللی مرمت و نگهداری اسناد، گنجینه نسخ خطی این مجموعه بازدید کرد.