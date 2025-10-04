کلاری: فارس میزبان ۴۲ هزار نوآموز در مقطع پیش دبستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن کلاری صبح شنبه در آیین جشن زنگ روزغنچه ها و بازگشایی مراکز پیش دبستانی در سراسر استان، گفت: اولیا می توانند پا به پای آموزش و پرورش در فرآیند تعلیم و تربیت قدم بردارند و در دوره پیش دبستانی این نقش اولیا باید پررنگ تر باشد.

وی ادامه داد: با تأسیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، مراکز پیش دبستانی بر اساس استاندارد های تعیین شده، سرو سامان گرفتند و زیر نظر این سازمان فعالیت می کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: رویداد بزرگ جشن غنچه ها در ۱ هزار و ۸۳۰ مرکز پیش دبستانی استان فارس باحضور بیش از ۴۲ هزار نوآموز برگزار و زنگ غنچه ها نواخته شد.

کلاری گفت: انتظار می رود والدین با برنامه های مراکز پیش دبستانی که از استانداردهای لازم برخوردار هستند همراهی کنند و از تقابل با این استانداردها خودداری کنند.

وی ادامه داد: فعالیت مراکز پیش دبستانی «بازی محور» خواهد بود بنابراین شرایط این مراکز باید به گونه ای جذاب باشد که نوآموزان با شوق و ذوق وارد آنها شوند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس افزود: مربیان مراکز پیش دبستانی نیز باید مواظب باشند از آنچه سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک مشخص کرده، خارج نشوند.

کلاری گفت: نوع پوشش مربیان نیز الگویی است برای نوآموزان، بنابراین رعایت استانداردها برای مربیان مراکز پیش دبستانی امری ضروری است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس تصریح کرد: در دوره پیش دبستانی اجازه دهیم کودکان بازی کنند چرا که پس از این دوره وارد مدارس می شوند و آنچه را باید بیاموزند در سال های بعد فرا می گیرند.