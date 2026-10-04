به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عبدالرضا پورذهبی صبح یکشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کردستان، فرمانده مرزبانی استان و جمعی از معاونان و مسئولان این مجموعه‌ها، ضمن قدردانی از تلاش‌های آنان اظهار کرد: آنچه نیروهای انتظامی و نظامی در میدان خدمت انجام می‌دهند، تنها انجام یک وظیفه اداری نیست، بلکه بخشی از خدمت مستقیم به جامعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به روایتی از امام حسن عسکری(ع) افزود: در این روایت، ایمان به خدا و سودرسانی به دیگران به عنوان دو ویژگی برجسته معرفی شده‌اند و می‌توان این نگاه را در خدمت‌رسانی نیروهای انتظامی به مردم مشاهده کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان بیان کرد: بسیاری از اعمال عبادی انسان ارزشمند هستند، اما زمانی که باور دینی در رفتار اجتماعی و خدمت به دیگران نمود پیدا کند، آثار آن در زندگی عمومی مردم نیز دیده می‌شود.

پورذهبی ادامه داد: گاهی انسان فرصت انجام برخی کارها و عبادت‌های مستحبی را پیدا نمی‌کند، اما می‌تواند با انجام مسئولیت خود، گرهی از کار مردم باز کند و برای جامعه منشأ خیر باشد؛ چنین خدمتی نیز از ارزش بالایی برخوردار است.

وی با اشاره به شرایط دشوار ماه‌های گذشته و استمرار فعالیت نیروهای انتظامی و نظامی گفت: در بیش از هفت ماه گذشته، مجموعه‌های مختلف امنیتی و نظامی با وجود فشارها و دشواری‌های موجود، مسئولیت خود را ترک نکرده و همچنان در حال انجام مأموریت هستند.

حضور پلیس برای مردم آرامش‌آفرین است

نماینده ولی‌فقیه در کردستان یکی از آثار ملموس فعالیت نیروهای انتظامی را ایجاد احساس امنیت در میان مردم دانست و گفت: شهروندان وقتی نیروی انتظامی را با لباس و تجهیزات سازمانی در سطح جامعه مشاهده می‌کنند، حضور او را نشانه‌ای از وجود امنیت و آمادگی برای حفاظت از مردم می‌دانند.

پورذهبی افزود: این مسئله نشان می‌دهد خدمت نیروهای انتظامی فقط به زمان وقوع حادثه یا انجام مأموریت‌های خاص محدود نمی‌شود، بلکه اصل حضور آنان در جامعه نیز پیام‌آور امنیت و آرامش است.

وی با اشاره به خاطره‌ای از حضور خود در سیستان و بلوچستان اظهار کرد: در ساعات ابتدایی صبح، نیروهای نظامی را در حال رفت‌وآمد و انجام مأموریت مشاهده کردم و همین حضور، تصویری از امنیت و آرامش را در ذهن انسان ایجاد می‌کرد.

خدمت به مردم، سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر اینکه جایگاه خدمت به مردم یک فرصت الهی است، گفت: همه مسئولان و نیروهایی که در عرصه خدمت عمومی فعالیت می‌کنند باید قدر این فرصت را بدانند و از توان خود برای رفع مشکلات جامعه استفاده کنند.

پورذهبی خاطرنشان کرد: ممکن است برخی افراد از امکانات و درآمد بیشتری برخوردار باشند، اما معیار ارزشمندی یک جایگاه تنها میزان امکانات آن نیست؛ بلکه میزان اثری که فرد در زندگی دیگران و جامعه ایجاد می‌کند، اهمیت بیشتری دارد.

وی در پایان با قدردانی از فرماندهان و کارکنان انتظامی و مرزبانی استان کردستان اظهار کرد: امنیت، آرامش و خدمت به مردم از سرمایه‌های مهم جامعه است و نیروهای انتظامی و مرزبانی در خط مقدم این مسئولیت قرار دارند.