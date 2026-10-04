اجرای ۷۵۰برنامه هفته انتظامی در فارس؛ ازپاکسازی محلات تا پویش خرید امن

سرهنگ حمید افرامن در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های هفته انتظامی در فارس اظهار کرد: این برنامه‌ها که روز از جمعه ۱۰ مهر آغاز شده تا پنجشنبه ۱۶ مهرماه با شعار «پلیس مجاهد، ملت مبعوث، ایران سرافراز» در نقاط مختلف استان ادامه خواهد داشت.

وی افزود: مجموعه برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، پیشگیرانه، آموزشی، ورزشی و خدماتی طراحی شده و دستگاه‌های مختلف انتظامی در اجرای آنها مشارکت دارند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس از اجرای طرح‌های امنیت‌محور و امنیت اجتماعی در هفته انتظامی خبر داد و گفت: پاکسازی محلات آلوده، دستگیری خرده‌فروشان مواد مخدر، جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با تخلفات رانندگی از جمله برنامه‌های این هفته است.

سرهنگ افرامن ادامه داد: پویش‌های آموزشی و پیشگیرانه با هدف افزایش آگاهی مردم و مقابله با جرایم سایبری نیز برگزار می‌شود که پویش «خرید امن» و «نه به سرقت» از جمله آنهاست.

وی افزود: ششمین پویش سایبری «خرید امن» با هدف پیشگیری از کلاهبرداری‌های اینترنتی، رزمایش «قدیر» در فضای مجازی با همکاری همیاران سایبری، ادمین‌های استان و پلیس‌های تخصصی و جلسات ارتباط مستقیم مردم با مسئولان پلیس نیز در این هفته اجرا خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس از برگزاری نشست‌های تخصصی با فعالان اقتصادی، کارشناسان دادگستری، سازمان بهزیستی و مسئولان اجتماعی خبر داد و گفت: نقش پلیس در توسعه امنیت اقتصادی و نقش مشاوره و مددکاری کلانتری‌ها در کاهش پرونده‌های قضایی از محورهای این نشست‌هاست.

اجرای برنامه‌های یگان ویژه در شیراز

سرهنگ افرامن با اشاره به برنامه‌های یگان ویژه در شیراز گفت: اجرای حرکات رزمی و نمایشی کارکنان یگان ویژه طی سه شب برگزار می‌شود که این برنامه شامگاه یکشنبه ۱۲ مهرماه در بلوار چمران و همچنین شامگاه دوشنبه ۱۲ مهرماه در میدان شهدا از ساعت ۲۱:۱۵ اجرا خواهد شد.

وی افزود: کارگاه اعتماد به نفس و برنامه راپل یا فرود از ارتفاع نیز در این هفته اجرا می‌شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس برگزاری مسابقات ورزشی، ورزش صبحگاهی، طناب‌کشی، آمادگی جسمانی، مسابقه تیراندازی با سلاح بادی و والیبال کارکنان را از دیگر برنامه‌های این هفته عنوان کرد.

اهدای خون و تجلیل از کارکنان نمونه

سرهنگ افرامن همچنین از اجرای طرح «اهدای خون، اهدای زندگی» خبر داد و گفت: کارکنان انتظامی با اهدای خون در کمک به بیماران نیازمند مشارکت می‌کنند و از کارکنان شایسته، کارآگاهان برتر، کلانتری‌های نمونه، مدیران برتر راهور، کارکنان ساعی، اعضای وابسته و فعالان حوزه ترافیک نیز تجلیل خواهد شد.

وی برگزاری همایش پلیس و اصناف، افتتاح طرح‌های عمرانی فراجا، جشنواره کلانتران، یگان امداد و ایستگاه‌های بازرسی برتر، جشنواره صدرا، مسابقه آشپزی، عیادت از بیماران بستری، تجلیل از خیرین امنیت‌ساز و برگزاری جشن روز سرباز و تقدیر از سربازان نمونه را از دیگر برنامه‌های هفته انتظامی برشمرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: شهروندان همچنین می‌توانند در جلسات ارتباط مستقیم با مسئولان پلیس از جمله رئیس پلیس امنیت اقتصادی، رؤسای پلیس آگاهی، مبارزه با مواد مخدر و راهور و معاون وظیفه عمومی، مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کنند.

سرهنگ افرامن همچنین از اطلاع‌رسانی درباره رونمایی از سامانه بازمهندسی سیستم‌های اعزام به خدمت و معافیت موارد خاص خبر داد.