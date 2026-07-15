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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۳

احیا و مرمت قنات دهنو در یزد

احیا و مرمت قنات دهنو در یزد

یزد - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان یزد از آغاز عملیات مرمت قنات دهنو با هدف احیای جریان آب، افزایش پایداری سازه‌های زیرزمینی و حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی شفیعی، گفت: عملیات مرمت قنات دهنو با هدف تقویت زیرساخت‌های سنتی تأمین آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی در دستور کار قرار گرفته است.

شفیعی، با اشاره به اهمیت این قنات در تأمین آب اراضی کشاورزی منطقه اظهار داشت: قنات دهنو یکی از شریان‌های حیاتی تأمین آب کشاورزان است و مرمت آن نقش مهمی در پایداری تولید و جلوگیری از هدررفت آب دارد.

وی افزود: این عملیات شامل لایروبی، اصلاح مسیر و مقاوم‌سازی دیواره‌هاست و تلاش می‌کنیم با همکاری بهره‌برداران، شرایط این قنات برای تأمین پایدار آب کشاورزی بهبود یابد.

شفیعی در پایان با تأکید بر ضرورت صیانت از سازه‌های سنتی آب‌رسانی گفت: حفظ و احیای قنوات، بخشی از برنامه‌های توسعه پایدار در بخش کشاورزی است و مدیریت جهادکشاورزی یزد این مسیر را با جدیت دنبال می‌کند.

کد مطلب 6889015

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