به گزارش خبرگزاری مهر، امیر عباس کردیان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به جزئیات سرمایه گذاری طرح شهرک تخصصی گلخانه در اسدآباد اظهار کرد: این شهرک تخصصی در زمینی به مساحت ۴۰ هکتار و با پیش‌بینی تخصیص ۲۰۰ هزار مترمکعب آب احداث خواهد شد.

وی افزود: با توجه به رویکرد توسعه صادرات محصولات کشاورزی طراحی این مجموعه با بهره‌گیری از گلخانه‌های شیشه‌ای و تمام اتوماتیک انجام شده است تا تولید گل شاخه بریده با استانداردهای جهانی انجام شود.

مدیر شرکت شهرک‌های کشاورزی استان همدان با بیان اینکه این پروژه در سه فاز عملیاتی اجرا خواهد شد، تصریح کرد: با تکمیل و بهره‌برداری نهایی از این مجموعه زمینه اشتغال مستقیم برای حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر فراهم می‌شود که گامی مهم در راستای تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه و افزایش ظرفیت‌های صادراتی استان خواهد بود.

وی درباره روند شکل‌گیری این پروژه نیز تصریح کرد: اجرای این طرح ملی در پی تفاهم‌نامه‌ای میان دکتر داوود عسگری عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا و استاندار همدان در دستور کار قرار گرفت که در نهایت با انعقاد توافق‌نامه با شرکت شهرک‌های کشاورزی بستر قانونی و اجرایی آن برای ایجاد شهرک تخصصی تولید و صادرات گل‌های زینتی فراهم شد.

کردیان در پایان بیان کرد: امیدواریم با بهره‌برداری از این شهرک گلخانه‌ای استان همدان به یکی از قطب‌های تولید و صادرات گل شاخه بریده در کشور تبدیل شده و فرصت‌های شغلی جدید و پایداری برای جوانان و متخصصان این حوزه در شهرستان اسدآباد ایجاد شود.