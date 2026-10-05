یزد در مسیر تبدیل شدن به هاب لجستیک غذایی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، عباس حاجی‌حسینی اظهار کرد: بخش کشاورزی استان بر اساس اسناد آمایش سرزمین و برنامه «یزد پایدار»، اجرای الگوی کشت، توسعه کشت‌های کم‌آب‌خواه، افزایش بهره‌وری و تکمیل زنجیره‌های ارزش را دنبال می‌کند.

وی افزود: توسعه زیرساخت‌های پس از تولید، فرآوری و نگهداری استاندارد محصولات نیز از محورهای مهم این برنامه به شمار می‌رود و یزد با توجه به شرایط اقلیمی، موقعیت جغرافیایی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل، ظرفیت تبدیل شدن به هاب لجستیک، انبارش راهبردی غلات و زنجیره سرد غذایی کشور را دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به رطوبت نسبی پایین استان گفت: این ویژگی اقلیمی، شرایط مناسبی برای انبارش غلات، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی فراهم کرده و می‌تواند به کاهش آفات انباری، فسادپذیری و هزینه‌های نگهداری ذخایر کمک کند.

حاجی‌حسینی موقعیت ارتباطی و شبکه ریلی استان را از دیگر ظرفیت‌های یزد دانست و بیان کرد: قرارگیری استان در مرکز کشور و بهره‌مندی از ظرفیت نخستین بندر خشک کشور، امکان توسعه زیرساخت‌های تخلیه، بارگیری، ترخیص و توزیع نهاده‌ها، غلات و محصولات غذایی را فراهم کرده است.

وی همچنین بر توسعه سردخانه‌های سبز و انبارهای هوشمند متکی بر انرژی خورشیدی تأکید کرد و افزود: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در این بخش می‌تواند ضمن کاهش فشار بر شبکه برق، پایداری زنجیره سرد برای نگهداری محصولات پروتئینی و باغی را تقویت کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یزد از آمادگی این سازمان برای حمایت از سرمایه‌گذاری در ایجاد سیلوهای استاندارد، سردخانه‌های مدرن، واحدهای فرآوری و بسته‌بندی و توسعه زنجیره‌های تولید، تأمین و توزیع خبر داد و گفت: تسهیل تخصیص اراضی مناسب در مجاورت پایانه‌های ریلی و صدور مجوزهای لازم در چارچوب ضوابط دنبال می‌شود.

حاجی‌حسینی خاطرنشان کرد: توسعه این زیرساخت‌ها علاوه بر تأمین پایدار نیازهای استان، می‌تواند به تقویت نقش یزد در پدافند غیرعامل و پایداری زنجیره غذایی کشور کمک کند.