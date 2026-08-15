به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه‌زاده ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح وضعیت گردشگری آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: با وجود کاهش ورود گردشگران خارجی در ماه‌های اخیر، روند توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان متوقف نشده و طرح‌های سرمایه‌گذاری در این حوزه همچنان در حال اجراست.

وی افزود: بیش از ۱۶۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری آذربایجان‌شرقی در جریان است و ۳۶ هتل نیز در نقاط مختلف استان در دست احداث قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی هدف از تداوم این طرح‌ها را افزایش ظرفیت اقامتی و آماده‌سازی استان برای دوره رونق دوباره بازار سفر عنوان کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های گردشگری فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان این اقدامات را به بعد از افزایش تقاضا موکول کرد.

کاهش ورود گردشگران خارجی

حمزه‌زاده با اشاره به آمار سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: تعداد گردشگران خارجی مقیم مراکز اقامتی رسمی استان در این مدت کاهش یافته است؛ موضوعی که تحت تأثیر تنش‌های منطقه‌ای و شرایط حاکم بر بازار سفر قرار داشت.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، گردشگران برای برنامه‌ریزی سفر با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند و شرکت‌های گردشگری و برگزارکنندگان تور نیز برنامه‌های خود را با توجه به وضعیت موجود تنظیم می‌کنند. محدودیت‌های حمل‌ونقلی و دشواری‌های مربوط به فروش بین‌المللی سفر نیز در این روند اثرگذار بوده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی گفت: بازار گردشگری خارجی استان در سال ۱۴۰۴ و پیش از تشدید شرایط منطقه‌ای، از ثبات نسبی برخوردار بود و میزان حضور گردشگران خارجی در مراکز اقامتی رسمی تغییر محسوسی نسبت به سال قبل نداشت.

تسهیل سرمایه‌گذاری در بخش گردشگری

حمزه‌زاده با اشاره به سیاست‌های استان برای تسریع اجرای پروژه‌های گردشگری بیان کرد: صدور موافقت‌های اصولی با رویکرد تسهیل‌گر دنبال می‌شود و تلاش شده موانع اداری پیش روی سرمایه‌گذاران کاهش پیدا کند.

وی افزود: عوارض صدور پروانه ساخت هتل‌ها در سطح استان رایگان شده و برای تغییر کاربری برخی هتل‌ها و مجتمع‌های گردشگری نیز هزینه‌ای دریافت نمی‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی تأکید کرد: تداوم این سیاست‌ها با هدف فراهم کردن شرایط مناسب برای ورود سرمایه‌های جدید و سرعت گرفتن طرح‌های در دست اجرا انجام می‌شود.

حمزه‌زاده همچنین با اشاره به نقش گردشگری داخلی در فعالیت تأسیسات استان گفت: در ماه‌های اخیر، بازار گردشگری داخلی به استمرار فعالیت مراکز اقامتی و خدمات گردشگری کمک کرده و بخشی از کاهش تقاضای خارجی را جبران کرده است.

وی اظهار کرد: در صورت بازگشت ثبات به منطقه، بازار سفر نیز به تدریج به شرایط عادی بازمی‌گردد و آذربایجان‌شرقی باید در آن زمان از ظرفیت اقامتی کافی، خدمات مناسب و پروژه‌های آماده بهره‌برداری برخوردار باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی خاطرنشان کرد: هدف، صرفاً افزایش آمارهای گردشگری نیست، بلکه ایجاد زیرساخت و آمادگی برای بازار آینده است تا سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در زمان افزایش تقاضا به ظرفیت و مزیت رقابتی استان تبدیل شود.