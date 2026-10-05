کشف و مرمت هزار قطعه تاریخی در چهار فصل کاوش قلعه ضحاک

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حمزه‌زاده صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در قلعه ضحاک هشترود اظهار کرد: طی سال‌های اخیر چهار فصل کاوش باستان‌شناسی در این محوطه انجام شده و آثار ارزشمندی از این کاوش‌ها به دست آمده است که برخی از آنها در میان یافته‌های باستان‌شناسی کشور نمونه مشابهی ندارند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی افزود: به منظور حفاظت از آثار کشف‌شده، اشیای به‌دست‌آمده به تبریز منتقل شد و قرارداد مرمت آنها نیز به اجرا درآمد که تاکنون حدود هزار قطعه از این آثار تاریخی مرمت شده است.

وی با بیان اینکه نتایج کاوش‌های قلعه ضحاک در یک همایش تخصصی باستان‌شناسی در موزه آذربایجان معرفی شده است، گفت: مقدمات ایجاد سایت‌موزه در این محوطه فراهم شده و با احداث آن، آثار مرمت‌شده می‌تواند به محل اصلی خود بازگردد و در قالب مجموعه‌ای منسجم در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گیرد.

حمزه‌زاده قلعه ضحاک را از آثار شاخص تاریخی آذربایجان‌شرقی دانست و بیان کرد: این قلعه از جمله آثار مهم دوره اشکانی است و جایگاه ویژه‌ای در هویت تاریخی و تمدنی هشترود دارد.

مسیر دسترسی قلعه ضحاک بهبود یافت

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی در ادامه به اقدامات عمرانی انجام‌شده در محوطه اشاره کرد و گفت: مسیر دسترسی به قلعه در گذشته وضعیت مناسبی نداشت، اما با اجرای پله‌بندی، سنگ‌فرش و برخی اقدامات عمرانی، دسترسی به محوطه نسبت به گذشته بهبود یافته است.

وی تأمین برق را یکی دیگر از نیازهای زیرساختی قلعه عنوان کرد و افزود: تأمین برق مجموعه با پیگیری‌های انجام‌شده در حال دنبال شدن است و استفاده از پنل‌های خورشیدی نیز در دستور کار قرار دارد.

حمزه‌زاده با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی این اثر تاریخی اظهار کرد: تولید محتوای فضای مجازی، تهیه کتابچه‌هایی با محوریت قلعه ضحاک و نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی و هشداردهنده از جمله اقداماتی است که در این زمینه انجام شده است.

وی تأکید کرد: با توجه به ظرفیت تاریخی قلعه ضحاک، معرفی علمی و حرفه‌ای این اثر باید در رسانه‌ها و حوزه گردشگری ادامه پیدا کند و توسعه یابد.

سرمایه‌گذاری گردشگری در قلعه ضحاک دنبال می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه گردشگری قلعه ضحاک تأکید کرد و گفت: سیاست وزارت میراث‌فرهنگی فراهم کردن زمینه حضور بخش خصوصی و واگذاری تصدی‌گری به سرمایه‌گذاران توانمند است.

وی افزود: مقدمات سرمایه‌گذاری در قلعه ضحاک با همکاری نماینده شهرستان فراهم شده و باید انتخاب سرمایه‌گذار مناسب و ورود عملیاتی بخش خصوصی به این مجموعه دنبال شود.

حمزه‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری هشترود اظهار کرد: قلعه ضحاک و پل معلق از جمله ظرفیت‌هایی هستند که امکان سرمایه‌گذاری در آنها وجود دارد و انتخاب سرمایه‌گذار از طریق کارگروه شهرستان انجام خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: پس از انتخاب سرمایه‌گذار، مراحل قانونی از جمله موضوع واگذاری اراضی از سوی جهاد کشاورزی پیگیری می‌شود و هرگونه سرمایه‌گذاری در محوطه تاریخی باید با ضوابط میراث‌فرهنگی هماهنگ باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی هدف از این سرمایه‌گذاری را صرفاً ایجاد تأسیسات گردشگری ندانست و گفت: سرمایه‌گذاری باید به حفاظت از اثر، ایجاد خدمات گردشگری، افزایش ماندگاری گردشگران و معرفی بهتر قلعه کمک کند.

بخشی از مشکلات قلعه نیازمند همکاری دستگاه‌هاست

حمزه‌زاده درباره موانع موجود در پیرامون قلعه ضحاک نیز اظهار کرد: برای نصب آنتن و دکل مورد نیاز مجموعه، زمینی از اراضی ملی مشخص شده است.

وی درباره بقعه بایزید نیز گفت: بنای بقعه مرمت شده، اما اراضی پیرامونی آن در اختیار اشخاص قرار دارد و برای ایجاد دسترسی مناسب، تملک اراضی مورد نیاز باید پیگیری شود.

وی افزود: بخشی از مسائل موجود در این محدوده به حوزه زمین، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌ها مربوط است و رفع آنها نیازمند هماهنگی بین دستگاهی است.

آب‌های گرم چاراویماق ظرفیت سرمایه‌گذاری دارد

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت آب‌های گرم چاراویماق اشاره کرد و گفت: مدیریت این منابع در اختیار شرکت آب منطقه‌ای است و برای تبدیل آنها به ظرفیت گردشگری و سرمایه‌گذاری، همکاری با این مجموعه ضروری است.

وی پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک با شرکت آب منطقه‌ای برای بررسی ظرفیت آب‌های گرم شهرستان و آماده‌سازی زمینه سرمایه‌گذاری را مطرح کرد و افزود: اداره‌کل میراث‌فرهنگی آمادگی دارد در انتخاب مشاور و انجام مطالعات مورد نیاز همکاری کند.

حمزه‌زاده درباره آب گرم ایستی‌سو نیز اظهار کرد: برای برق‌رسانی این مجموعه تیرگذاری انجام شده و ترانس مورد نیاز نیز از منابع استانی تهیه شده است و اکنون تحویل شبکه از سوی اداره برق باقی مانده است.

قرار گرفتن در فهرست موقت به معنای ثبت جهانی نیست

وی درباره وضعیت قلعه ضحاک در مسیر ثبت جهانی نیز گفت: قرار گرفتن یک اثر در فهرست موقت با ثبت جهانی آن تفاوت دارد و حضور قلعه ضحاک در این فهرست به معنای ثبت جهانی اثر نیست، بلکه آغاز یک فرآیند کارشناسی و زمان‌بندی‌شده است.

حمزه‌زاده افزود: برای طی این مسیر باید مطالعات، مستندسازی، حفاظت، مدیریت محوطه، زیرساخت‌های گردشگری و پرونده علمی اثر به‌صورت کامل انجام شود.

وی با اشاره به محدودیت ظرفیت معرفی پرونده‌های ملی در سازوکار سالانه یونسکو اظهار کرد: با توجه به تعداد آثار ارزشمند ایران، قرار گرفتن یک اثر در مسیر ثبت جهانی نیازمند برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: قلعه ضحاک در کنار آثاری مانند ربع رشیدی و رصدخانه مراغه در فهرست موقت قرار دارد و حرکت به سمت ثبت جهانی آن مستلزم فراهم شدن پیش‌نیازهای لازم در محوطه است.

وی ایجاد سایت‌موزه، تکمیل زیرساخت‌ها، حفاظت از آثار، سامان‌دهی مسیر دسترسی و تدوین مستندات علمی را از جمله این پیش‌نیازها برشمرد.

حمزه‌زاده در پایان گفت: قلعه ضحاک یکی از ظرفیت‌های مهم تاریخی هشترود و آذربایجان‌شرقی است و هدف این است که اقدامات انجام‌شده در این محوطه به نتیجه‌ای ماندگار برای شهرستان منجر شود.