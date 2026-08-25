به گزارش خبرگزاری مهر،احمد حمزهزاده روز سه شنبه در تشریح برنامههای هفته دولت حوزه گردشگری و میراث فرهنگی آذربایجان شرقی گفت:این ۱۳ طرح گردشگری و میراث فرهنگی برای ۱۰۵ نفر در چهار شهرستان تبریز، شبستر، کلیبر و مراغه اشتغال ایجاد میکند.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانشرقی ادامه داد:بخش اصلی این طرحها به توسعه زیرساختهای گردشگری اختصاص دارد و در میان آنها هتل، هتلآپارتمان، مجتمع گردشگری، مجموعه پذیرایی، اردوگاه و اقامتگاه سنتی دیده میشود.
وی با بیان اینکه در تبریز یک واحد هتل بوتیک، یک باب هتل آپارتمان افتتاح میشود گفت: در شبستر نیز یک باب تالار رستوران، یک واحد رستوران سنتی، مجتمع گردشگری و غذاخوری بینراهی و هتل بوتیک به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود:در شهرستان کلیبر نیز یک واحد مجتمع گردشگری، یک اردوگاه گردشگری و اقامتگاه سنتی در فهرست طرحهای آماده افتتاح است.
حمزهزاده از افتتاح موزه چاپ و نشر تبریز خبر داد و گفت: افتتاح این موزه بخشی از برنامه توسعه فضاهای موزهای استان و اقدامی برای معرفی پیشینه و میراث چاپ و نشر در تبریز است.
مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجانشرقی اظهار کرد:همزمان با طرحهای گردشگری و موزهای سه اثر تاریخی در شهرستان مراغه شامل پل تاریخی خانگاه، پل تاریخی مردقچای و کلیسای مرمت شده مراغه افتتاح میشوند.
وی گفت: مجموعه طرحهای افتتاحی هفته دولت تصویری از فعالیتهای همزمان در سه حوزه گردشگری، موزه و میراث فرهنگی با هدف ایجاد ظرفیتهای جدید اقامتی و پذیرایی و مرمت بناهایی تاریخی شهرهای آذربایجانشرقی را در خود جای داده است.
حمزهزاده با اشاره به اهمیت تداوم سرمایهگذاری در صنعت گردشگری استان افزود: افزایش زیرساختهای اقامتی و خدماتی زمینه حضور گردشگران و ماندگاری بیشتر آنها را فراهم میکند و بهرهبرداری از طرحهای جدید میتواند ظرفیت گردشگری آذربایجانشرقی را در سالهای پیش رو تقویت کند.
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