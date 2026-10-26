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۴ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۴۳

مدودف: بیش از ۳۰ هزار تحریم غیرقانونی علیه روسیه اعمال شده است

مدودف: بیش از ۳۰ هزار تحریم غیرقانونی علیه روسیه اعمال شده است

معاون شورای امنیت روسیه اعلام کرد: مسکو علیرغم بیش از ۳۰ هزار تحریم غیرقانونی اعمال شده علیه آن، پابرجا مانده و توسعه نیز می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ظرفیت اقتصادی روسیه بسیار گسترده است. اکنون اخبار جعلی به طور فعالانه ای درباره روسیه منتشر می‌شود.

معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه علیرغم بیش از ۳۰ هزار تحریم غیرقانونی اعمال شده علیه آن، پابرجا مانده و توسعه نیز می‌یابد. کشورهای غربی به طور فعالانه ای از تحریم‌ها و تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای اکثریت جهان استفاده می‌کنند.

«دیمیتری مدودف» سپس اضافه کرد: تمرکز فناوری‌ های جدید در دست تعداد محدودی از کشورها، شکاف دیجیتالی بین کشورهای شمال و جنوب جهانی را تشدید می‌ کند.

کد مطلب 6990645

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