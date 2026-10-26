مدودف: بیش از ۳۰ هزار تحریم غیرقانونی علیه روسیه اعمال شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه امروز دوشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: ظرفیت اقتصادی روسیه بسیار گسترده است. اکنون اخبار جعلی به طور فعالانه ای درباره روسیه منتشر می‌شود.

معاون شورای امنیت روسیه در این خصوص ادامه داد: روسیه علیرغم بیش از ۳۰ هزار تحریم غیرقانونی اعمال شده علیه آن، پابرجا مانده و توسعه نیز می‌یابد. کشورهای غربی به طور فعالانه ای از تحریم‌ها و تعرفه‌ها به عنوان ابزاری برای فشار بر کشورهای اکثریت جهان استفاده می‌کنند.

«دیمیتری مدودف» سپس اضافه کرد: تمرکز فناوری‌ های جدید در دست تعداد محدودی از کشورها، شکاف دیجیتالی بین کشورهای شمال و جنوب جهانی را تشدید می‌ کند.