به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی پیش از ظهر شنبه در آیین نمادین استانی جشن غنچه‌ها و تجلیل از سبزقامتان نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری خطاب به نوآموزان، اظهار کرد: شما کودکان سرمایه‌ها و آینده‌سازان این مرز و بوم هستید و هر کدامتان افتخاری برای کشورمان خواهید شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه کودکی صرفاً دوره سرگرمی و بازی نیست، ادامه داد: کودکی دوره شکل‌گیری شخصیت کودکان، ایجاد اعتماد به نفس، یادگیری مهارت‌های فردی و اجتماعی و دوره پیش‌دبستانی حقیقتاً مهم‌ترین دوره تحصیلی به‌شمار می‌رود.

خدادادی با تصریح اینکه در گذشته توجه کمتری نسبت به مراکز پیش‌دبستانی وجود داشت، بیان کرد: خوشبختانه ساختار دوره پیش‌دبستانی در آموزش و پرورش در سال‌های اخیر دارای یک نظم مشخص شده است. مراکز پیش‌دبستانی فعالیت‌های خود را ذیل اداره تعلیم و تربیت پی می‌گیرند و این، سنگ بنای خوبی برای آینده کودکان خواهد بود.

هزینه برای دوره پیش‌دبستانی سرمایه‌گذاری برای آینده کودکان است

وی با بیان اینکه هزینه برای دوره پیش‌دبستانی یک سرمایه‌گذاری ارزشمند برای آینده کودکان این آب و خاک است، گفت: هر چقدر که بتوانیم برای کودکان پیش‌دبستانی هزینه کنیم، در مقاطع بالاتر تعلیم و تربیت، با مشکلات کمتری مواجه خواهیم شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری نقش اولیا را بسیار اساسی خواند و بیان کرد: خانه، اولین کانون تربیت فرزندان است و پدر و مادر اولین مربیان آنان‌اند و درواقع خانه اولین فضای شکل‌گیری شخصیت کودکان به‌شمار می‌رود.

خدادادی یادآور شد: هم از پدر و مادرها و هم مربیان پیش‌دبستانی می‌خواهم که در هیچ موقعیتی کودکان را با همدیگر مقایسه نکنند چرا که این دست کارها تأثیرات منفی در شکل‌گیری شخصیت آنان خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه در ۲ سال گذشته قریب ۱۴ هزار دانش‌آموز دوره پیش‌دبستانی در ۷۳۵ مرکز پیش‌دبستانی به تحصیل پرداختند، افزود: نرخ جذب دوره پیش‌دبستانی در این استان ۸۰ درصد است که جای خرسندی دارد.

وی در پایان با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی، گفت: امید است بتوانیم با همفکری و همکاری فضایی را فراهم کنیم که این نوگلان مسیرهای آموزشی و تربیتی را به خوبی طی کنند.