خدادادی: پوشش تحصیلی در چهارمحال و بختیاری بالغ بر ۹۹ درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی جدید با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه شهدای دانش‌آموز و با اشاره به اینکه کشورمان در شرایط جنگی روزهای خوبی را پشت سر نگذاشت و عزیزان و سرمایه‌هایی را از دست دادیم، اظهار کرد: اما باید گفت که ایران امروز قابل مقایسه با ایران پیش از جنگ نیست و توفیقات بزرگی کسب شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه در نهاد تعلیم و تربیت نیز شاهد ابتکاراتی در شرایط جنگی و آموزش مجازی بودیم، ادامه داد: فعالیت‌های آموزشی و پرورشی در شرایط جنگی نشان داد که فرآیند تعلیم و تربیت در هیچ شرایطی نمی‌تواند تعطیل شود.

خدادادی بیان کرد: در سال تحصیلی گذشته ابتکارات و اقدام متولیان در برپایی امتحانات داخلی به صورت غیر حضوری مورد توجه دیگر استان‌ها قرار گرفت و به الگو تبدیل شد؛ امتحانات نهایی نیز در شرایط جنگی به بهترین شکل پیش رفت.

اجرای پروژه مهر با تشکیل ۸ کمیته اجرایی در استان

وی با اشاره به آغاز پروژه‌ مهر که از ماه‌ها قبل در استان اجرایی شده است، گفت: این پروژه ناظر بر آماده‌سازی تمهیدات برای سال تحصیلی جدید بوده که نقطه پایانی آن، شروع مدارس است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: در این راستا هشت کارگروه فعال شد که از جمله به کمیته تجهیزات و تعمیرات، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، اطلاع‌رسانی و ساماندهی نیروی انسانی می‌توانم اشاره کنم و ذیل هر کمیته اقدامات متعددی انجام شد.

خدادادی در خصوص فضاهای آموزشی استان، تصریح کرد کرد: سال گذشته در این حوزه، ۱۶۱ پروژه احصا و ۳۷ پروژه اجرایی و تکمیل شد و به بهره‌برداری رسید. امسال نیز ۴۴ مورد دیگر از این پروژه‌ها افتتاح خواهد شد و مابقی موارد سال تحصیلی آینده به سرانجام می‌رسد.

توزیع ۱۲۰ میلیارد تومان تجهیزات در مدارس استان

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از توزیع ۱۲۰ میلیارد تجهیزات آموزشی، کمک‌آموزشی، ورزشی، بهداشتی، و گرمایشی از محل اعتبارات استانی و ملی در بین ادارات آموزش و پرورش شهرستان‌ها و مناطق استان خبر داد و گفت: این تجهیزات با هدف ارتقای امکانات مدارس و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار مدارس قرار گرفته است.

خدادادی با بیان اینکه در حوزه نقل و انتقالات فرهنگیان استان، تصریح کرد: قریب به ۴۱ درصد معلمان متقاضی انتقالی، به مناطق مقصد منتقل شدند و رضایت نسبی کسب شد.

وی آموزش و پرورش را اولویت نخست حاکمیت و دولت چهاردهم دانست و گفت: ۲ برنامه راهبردی و محوری شامل نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و تجهیزات و نیز ارتقای کیفیت‌ آموزشی در دستور کار نهاد تعلیم و تربیت قرار گرفته که در هر ۲ حوزه کارهای بزرگی در استان در دست انجام است.

خدادادی سیاست محوری آموزش و پرورش را تحقق عدالت کیفی و کمی دانست و توضیح داد: در حوزه عدالت کمی، پوشش تحصیلی دوره‌های مختلف نسبت به میانگین کشوری بالاست و به ۹۹.۴۵ درصد رسیده است. پیداست که آموزش و پرورش در دورترین و سخت‌گیرترین مناطق پرچم مدارس را برافراشته تا هیچ دانش‌آموزی محروم از تحصیل نباشد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان را دیگر سیاستگذاری مهم نهاد آموزش و پرورش عنوان و بیان کرد: در این راستا عدالت تربیتی مورد توجه قرار گرفته و مهارت‌های فردی دانش‌آموزان اعم از مسئولیت‌پذیری، تعهد، شجاعت، تعهد و اعتماد به نفس ارتقا می‌یابد تا تعالی و بالندگی کودکان و نوجوانان در عرصه آموزشی و علمی را هم شاهد باشیم.

هیچ پرداختی معوقه در آموزش و پرورش استان نداریم

خدادادی در خصوص توجه به وضعیت مالی و معیشتی معلمان، تصریح کرد: هیچ پرداختی معوقه در آموزش و پرورش نداریم و تمام مطالبات پرداخت و پاداش پایان خدمت معلمان نیز به‌روزرسانی شده است. سال گذشته ۴۵۰۰ فقره و پنج ماهه ابتدایی امسال ۳۲۰۰ فقره تسهیلات با بهره کم به فرهنگیان استان اعطا شد.

وی در خصوص مسکن فرهنگیان با تأکید بر اینکه پروژه مسکن فرهنگیان استان ۱.۵ سال تعطیل بود، گفت: این پروژه از دی‌ماه سال گذشته فعال شد و تلاش می‌شود تا در فاصله زمانی کم به فرهنگیان تحویل داده شود.

وی وضعیت آموزش و پرورش استان از حیث تولید منابع مالی را مطلوب خواند و گفت: با مساعدت‌های خوب سازمان برنامه و بودجه کشور، تفاهم‌نامه‌هایی برای تکمیل پروژه‌های آموزش و پرورش منعقد شد که تنها در یک مورد، ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل پروژه اردوگاه چم‌عالی اختصاص یافت که جای قدردانی دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری در پایان گفت: ۱۷ سالن ورزشی در استان نیز معطل مانده بود که با مساعدت‌های سازمان برنامه و بودجه به سرانجام خواهد رسید.