خدادادی: «عدالت، کیفیت و هویت» شعار کلیدی نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی ظهر چهارشنبه در آیین نمادین مانور بازگشایی مدارس در مدرسه هجرت شهر کیان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید انقلاب و با اشاره به اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید قرار داریم، اظهار کرد: امید است سال تحصیلی جدید سالی سرشار از شور و نشاط و خیر و برکت برای دانش‌آموزان، فرهنگیان و همه ملت ایران باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امروز مانور سراسری بازگشایی مدارس در استان هم‌زمان با سراسر کشور برگزار می‌شود، ادامه داد: سال تحصیلی جدید با یک برنامه و حرکت نو آغاز می‌شود و این آیین نمادین برنامه‌ای است که حرکت ما به سمت آینده را با برنامه و روشن، امیدآفرین و منطبق بر تعلیم و تربیت می‌سازد.

سیاست آموزش و پرورش بر عدالت استوار است

خدادادی با اشاره به سیاست آموزش و پرورش که بر عدالت استوار است، افزود: عدالت به عنوان یک شعار محوری در متن همه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها قرار دارد و همه عوامل نهاد آموزش و پرورش از وزیر تا سایر مدیران و مسئولان در هر سطحی، عدالت را در مرکز تصمیم‌گیری خود قرار می‌دهند.

وی تأکید کرد: عدالت حکم می‌کند که در تمام نقاط استان، دانش‌آموزان از امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی برخوردار باشند و کیفیت آموزش برای همه دانش‌آموزان ارتقا یابد. ارتقای کیفیت آموزشی خاصه در مدارس دولتی یکی از برنامه‌های وزارتخانه در اولویت قرار دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش با بیان اینکه کیفیت آموزشی در نظام تعلیم و تربیت یک سیاست و راهبرد است، افزود: در تمامی سطوح این نهاد باید به مقوله کیفیت توجه شود و پیش‌شرط‌های کیفیت یعنی فضا، تجهیزات و امکانات یا معلمان توانمند باید برای همه در یک سطح فراهم باشد.

تقویت هویت دانش‌آموزان در رأس تلاش‌های نهاد آموزش و پرورش

خدادادی تصریح کرد: هویت، مولفه سوم نظام آموزش و پرورش بعد از عدالت و کیفیت است با این توضیح که امروزه دانش‌آموزان به اشکال مختلف از موضوع هویت بی‌اطلاع‌اند لذا ما وظیفه داریم در خصوص مفهوم هویت و کمک به بازیابی هویت در دانش‌آموزان، تلاشمان را چند برابر کنیم.

مدیرکل آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه در شرایط خاص کنونی همه در کنار هم باید برای ساختن کشور تلاش کنیم، گفت: آینده کشور در دستان دانش‌آموزانی است که امروز در اختیار داریم و جامعه مخاطب ما هستند. لذا باید کمک کنیم تا آمادگی ذهنی خدمت به کشور در آنها تقویت شود.

خدادادی تصریح کرد: عدالت، کیفیت و هویت به عنوان یک شعار کلیدی در سال تحصیلی جدید در تمام بخش‌های نظام تعلیم و تربیت ساری و جاری می‌شود.

وی در پایان اتحاد و همدلی و انسجام را یک ضرورت در برهه کنونی دانست و گفت: شروع سال تحصیلی جدید باید همراه با نشاط و شادابی و در جهت کمک به ارتقای سطح پویایی و شور و شوق دانش‌آموزان باشد.