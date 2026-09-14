به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح دوشنبه در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: بر اساس یکی از مصوبات مهم این جلسه، فرمانداران شهرستانها موظف شدند با همکاری دستگاههای اجرایی، تمامی تمهیدات و مقدمات لازم برای بازگشایی مطلوب مدارس را در دستور کار قرار دهند.
خدادادی تصریح کرد: همچنین مقرر شد دستگاههای خدماترسان از جمله شرکتهای آب، برق و گاز در طول سال تحصیلی آینده از هرگونه قطع خدمات مدارس خودداری کنند که این موضوع مورد تأکید استاندار چهارمحال و بختیاری قرار گرفت.
وی با اشاره به اهمیت توسعه آموزشهای فنی و حرفهای، گفت: یکی دیگر از موضوعات مورد تأکید در این جلسه، توجه ویژه به رشتههای فنی و حرفهای بود. بر اساس تکالیف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه، باید سهم آموزشهای فنی و حرفهای به ۵۰ درصد برسد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری افزود: در حال حاضر سهم آموزشهای فنی و حرفهای در استان حدود ۴۱ درصد است و مقرر شد تمامی دستگاهها و فرمانداران با آموزش و پرورش همکاری کنند تا بتوانیم سهم تعیینشده در برنامه هفتم توسعه را به شکل مطلوب محقق کنیم.
خدادادی همچنین از برنامهریزی برای شناسایی و ثبتنام دانشآموزانی که تاکنون موفق به ثبتنام نشدهاند، خبر داد و گفت: مقرر شد با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و سازمان ثبت احوال، اطلاعات و آمار اولیه دانشآموزان، بهویژه در مناطق محروم، در اختیار آموزش و پرورش قرار گیرد تا زمینه شناسایی و ثبتنام این دانشآموزان فراهم شود.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت ساماندهی سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان، بیان کرد: همه دستگاههای ذیربط باید در زمینه تأمین سرویس دانشآموزان همکاری لازم را داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: شهرداریها در زمینه تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان استثنایی وظایفی بر عهده دارند و در این جلسه تأکید شد شهرداریها، بهویژه شهرداری مرکز استان، همکاری لازم را با آموزش و پرورش در این زمینه داشته باشند.
خدادادی اضافه کرد: همچنین مقرر شد سازمان تاکسیرانی و سایر دستگاههای مرتبط برای تأمین سرویس ایاب و ذهاب دانشآموزان عادی نیز نهایت همکاری را با آموزش و پرورش داشته باشند.
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