به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خدادادی صبح چهارشنبه در مراسم نواختن زنگ مهر در مدارس در جمع مسئولان و فرهنگیان استان با اشاره به جایگاه و اهمیت آموزش و پرورش اظهار کرد: حضور مسئولان استانی و کشوری در مناطق ۱۸گانه آموزش و پرورش نشاندهنده ارزش و اعتبار فرهنگیان و جایگاه این مجموعه در نظام تعلیم و تربیت است.
وی با اشاره به سیاستهای محوری وزارت آموزش و پرورش افزود: امسال موضوع «کیفیت و هویت» به عنوان یکی از سیاستهای محوری وزارت آموزش و پرورش مورد تأکید رئیسجمهور و وزیر آموزش و پرورش قرار گرفته است و باید در برنامههای تعلیم و تربیت استان نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه عدالت آموزشی گفت: عدالت امروز حکم میکند که در اقصی نقاط استان هیچ مدرسه و هیچ کلاس درسی بدون معلم و هیچ مدرسهای بدون امکانات و تجهیزات آموزشی نباشد.
خدادادی تصریح کرد: به لطف خداوند، این مهم در سطح مناطق ۱۸گانه آموزش و پرورش استان و حتی در دورترین روستاهای چهارمحال و بختیاری فراهم شده است.
وی ادامه داد: اگر امروز در اقصی نقاط استان و سختگذرترین مناطق، مدارس شکل گرفته و پرچم نظام مقدس جمهوری اسلامی برافراشته شده است، نشاندهنده تحقق عدالت کمی در حوزه آموزش و پرورش است.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به نرخ پوشش تحصیلی دوره ابتدایی اظهار کرد: پوشش تحصیلی دوره ابتدایی در استان به ۹۴.۵ درصد رسیده است که این موضوع نشاندهنده تحقق عدالت آموزشی و فراهم شدن امکان تحصیل برای دانشآموزان در نقاط مختلف استان، حتی مناطق سختگذر است.
توانمندسازی نیروی انسانی؛ یکی از مؤلفههای کیفیت آموزشی
خدادادی در ادامه با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی گفت: کیفیت آموزشی دارای مؤلفههای متعددی است که یکی از مهمترین آنها توانمندسازی نیروی انسانی است.
وی افزود: در کنار نیروی انسانی توانمند، فراهم کردن ابزار، امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدارس نیز از اهمیت ویژهای برخوردار است که به لطف خداوند و در قالب پروژه مهر، بخشی از این تجهیزات و امکانات در مناطق ۱۸گانه آموزش و پرورش استان توزیع و این موضوع به سرانجام رسیده است.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری همچنین با تأکید بر ضرورت توجه به هویت دانشآموزان گفت: دانشآموز باید بداند که کیست، در چه سرزمینی زندگی میکند و تاریخ گذشته او چه بوده است تا بتواند با شناخت هویت خود برای آیندهسازی کشور گام بردارد.
خدادادی خاطرنشان کرد: دانشآموزان باید به هویت دینی و ملی خود افتخار کنند و امروز دانشآموزان چهارمحال و بختیاری این موضوع را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دادهاند.
وی با اشاره به اجرای پروژه مهر در استان گفت: پروژه مهر دارای هشت کارگروه در حوزههای مختلف از جمله نیروی انسانی، تعمیرات، تجهیزات، آموزش ابتدایی، نقل و انتقالات و انتصاب مدیران بود و مجموعه اقدامات این کارگروهها با تلاش شبانهروزی همکاران اداره کل آموزش و پرورش و مناطق ۱۸گانه به خوبی به سرانجام رسید.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان و دانشآموزان اظهار کرد: امیدواریم سال تحصیلی جدید را با انگیزه، امید، تلاش و پشتکار مضاعف نسبت به سالهای گذشته آغاز کنیم و در مسیر تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت گام برداریم.
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