بهمن خدادادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگهای تحمیلی دوم و سوم خاصه امام شهید، شهدای دانشآموز و فرهنگی و به ویژه دانشآموزان مظلوم و بیگناه مدرسه شجره طیبه میناب و سایر شهدای گلگونکفن با اشاره به اینکه در سال گذشته قریب به ۲۰۶ هزار دانشآموز در دورههای مختلف تحصیلی در مدارس دولتی و غیردولتی به تحصیل پرداختند، اظهار کرد: امسال این آمار با احتساب کودکان پیشدبستانی به ۲۱۷ هزار دانشآموز میرسد که از این تعداد، ۱۵ هزار دانشآموز در مدارس غیردولتی به تحصیل مشغولاند.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه امسال ۲ هزار و ۷۰ مدرسه در سراسر استان میزبان دانشآموزان هستند، ادامه داد: امسال با اضافه شدن منطقه فرخشهر و آغاز به کار رسمی اداره آن، تعداد مناطق آموزشی ادارهکل آموزش و پرورش استان به ۱۸ منطقه رسیده است.
خدادادی بیان کرد: سرانه آموزشی در مدارس استان چهارمحال و بختیاری نسبت به سرانه کشوری قدری بالاتر است اما تعداد مدارس تخریبی استان نیز بالاست و کمبود فضاهای آموزشی حتی در شهرکرد، مرکز استان نیز مشهود است. امسال ۴۴ مدرسه جدید در قالب نهضت ملی توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به جمع مدارس استان اضافه میشود که جمع مدارس احداث شده ذیل این برنامه به ۸۱ خواهد رسید و ۸۰ مدرسه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.
عدالت در فضاهای آموزشی با اولویتبخشی به مناطق محروم
وی عدالت در فضاهای آموزشی با اولویتبخشی به مناطق محروم را مهمترین رویکرد آموزش و پرورش استان دانست و گفت: تمام تلاش ما این بوده است که موضوع عدالت را در تمام بخشها سازی و جاری کنیم. در این راستا غالب مدارس از ۱۶۱ پروژه نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان به مناطق محروم اختصاص دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان افزود: تجهیزات مدارس احداثی در مناطق محروم غالبأ با تجهیزات و امکانات مدارس مرکز استان برابری میکند و در چند روز گذشته قریب به ۱۲۰ میلیارد تومان توزیع تجهیزات آموزشی، ورزشی و بهداشتی با اولویت مناطق محروم در مناطق ۱۸گانه استان توزیع شد.
خدادادی با اشاره به اینکه امسال تأکید بر حضوری بودن مدارس در رأس قرار گرفته است، افزود: انتظارم از خانوادهها و دانشآموزان این است که ذهنیت غیرحضوری را نداشته باشند چرا که فرآیند تعلیم و تربیت در پی غیرحضوری شدن مدارس آسیب بسیاری متحمل شد و افت تحصیلی اتفاق افتاد که اگر تداوم یابد، قابل جبران نخواهد بود.
فعالیت حضوری مدارس با تمام قدرت ادامه مییابد
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فعالیت حضوری مدارس به فضل الهی با تمام قدرت ادامه مییابد، گفت: بنا بر این است که در صورت هر مشکلی، مدارس آخرین جایی باشند که تعطیل میشوند و لذا خانوادهها و فرهنگیان و دانش آموزان این مهم را مدنظر قرار میدهند.
خدادادی در پاسخ به این پرسش که آیا همه کلاسهای درس معلم دارند، اظهار کرد: کمبود وجود داشت که به شیوههای مختلف این کمبودها را جبران کردیم تا هیچ کلاس درسی بدون معلم نماند. این کمبودها را با به کارگیری فرهنگیان بازنشسته، استفاده از نیروهای حقالتدریس و نیز پرداخت اضافه تدریس به فرهنگیان شاغل جبران میکنیم.
وی با اشاره به برپایی دورههای متعدد و مستمر توانمندسازی نیروی انسانی در دورههای ابتدایی و متوسطه از سال گذشته تا کنون، بیان کرد: این دورهها به صورت منظم و مستمر برگزار میشود تا معلمان با شیوههای نوین تدریس آشنا شوند.
خدادادی تصریح کرد: در این دورهها با تدریس مدرسان مجرب، آخرین تجربیات و اطلاعات آموزشی و ابزار و شیوههای جدید در اختیار معلمان قرار میگیرد که اکثر فرهنگیان در این دورهها حضور فعال دارند.
پیوند اولیای دانشآموزان با مدرسه
وی با اشاره به اینکه کلاس درسی ساعات محدودی دارد و بخشی از کار با دانشآموزان باید به همت اولیا پیش برود، گفت: موضوع تعلیم و تربیت از صفر تا صد بر عهده آموزش و پرورش و معلم نیست بلکه خانوادهها نیز سهیماند. دانشآموزان سرمایههای این مرز و بواماند لذا همه ما باید در کنار هم برای تعالی و بالندگی آنان تلاش کنیم.
مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه سال تحصیلی جدید را با همکاری و تعامل خوب خانوادهها آغاز میکنیم، بیان کرد: از اولیای دانشآموزان انتظار داریم که ارتباط مؤثر و مستمر را با مدرسه داشته باشند چرا که اگر این پیوند و تعامل صورت گیرد، بخش اعظمی از مشکلات حل خواهد شد.
خدادادی با تأکید بر اینکه مدرسه از همفکری و همراهی اولیای دانشآموزان بینیاز نیست و نگاه ما این است که از این ظرفیت استفاده کنیم، اظهار کرد: اولیای دانشآموزان صرفاً به دعوت مدرسه یا جلسات انجمن اولیا و مربیان مدرسه اکتفا نکنند بلکه برنامه منظمی برای مراجعه به مدرسه و تعامل با مدیر و معلمان در طول سال را در دستور کار قرار دهند.
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