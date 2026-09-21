به گزارش خبرنگار مهر، رضا زینی‌وند شامگاه دوشنبه در حاشیه نشست شورای آموزش و پرورش استان چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای پروژه مهر در سراسر کشور، اظهار کرد: این شورا در هر استان به ریاست استاندار، جایگاه بسیار مهمی را در حل مسائل ناظر به آموزش و پرورش داراست و امروز نیز در این شورا مباحث خوبی درباره پروژه مهر، بازگشایی مدارس و توصیه‌ها و تأکیدات مربوط به آن مطرح شد.

مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش با ذکر اینکه به فضل الهی سال تحصیلی جدید با شکوه و عظمت و بدون مشکل آغاز می‌شود، ادامه داد: تمهیدات و تدابیر لازم اندیشیده شده تا با حضور معلمان و دانش‌آموزان، سال تحصیلی خوبی را آغاز کنیم که هیچ دانش‌آموزی بدون کلاس و هیچ کلاسی بدون معلم نباشد.

۱۵ درصد مدارس کشور، غیر دولتی‌اند

زینی‌وند با تصریح اینکه بخش عمده‌ای از تحصیل دانش‌آموزان در مدارس غیر دولتی صورت می‌گیرد، بیان کرد: ۲۱ هزار مدرسه غیردولتی با پوشش تحصیلی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دانش‌آموز در سراسر کشور دایر است که قریب به ۱۵.۱ مدارس را شامل می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه مدارس غیر دولتی با مشارکت مستقیم مردم اداره می‌شود، افزود: تنها منبع درآمدی این مدارس که نقش عمده‌ای در تعلیم و تربیت و کیفیت‌بخشی به آموزش دارند، شهریه است.

زینی‌وند در خصوص شهریه مدارس غیر دولتی، گفت: الگوها و فرآیندهای تعیین شهریه ذیل ماده ۱۵ قانون اجرایی می‌شود و خوشبختانه هیچ مشکلی از این لحاظ در مدارس غیر دولتی کشور وجود ندارد.

مدیرکل مدارس و مراکز غیر دولتی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: الگویی برای افزایش شهریه این مدارس تدوین و همه فرآیندها در سامانه «مشارکت‌ها» در دسترس است. شهریه‌ها بدون دخالت عوامل انسانی، بر اساس داده‌های هر مؤسسه تعیین و پس از بررسی در شورای نظارت، ابلاغ می‌شود.

زینی‌وند با تأکید بر اینکه کیفیت‌بخشی مدارس غیر دولتی با کمک خانواده‌ها صورت می‌گیرد، تأکید کرد: تعیین شهریه‌ها متناسب با شرایط بازار و تاب‌آوری مردم صورت می‌گیرد و نرخ تورم، شرایط منطقه‌ای و استانی، حقوق معلمان و سایر مولفه‌ها نیز در این الگو مدنظر قرار می‌گیرد.

وی یادآور شد: در برخی مناطق، میزان شهریه‌ها کفاف هزینه مدرسه را نمی‌دهد لذا باید ملاحظاتی را ناظر بر متناسب‌سازی شهریه در نظر بگیریم.

زینی‌وند گفت: اراده دولت و نظام اسلامی بر این است که همه مدارس حضوری باشند و از یکم مهرماه فعالیت خود را آغاز می‌کنند و آخرین جایی که در هر شرایطی باید تعطیل شود، مدرسه خواهد بود.

پروژه مهر در استان به ایستگاه آخر رسید

در ادامه، بهمن خدادادی با اشاره به اجرای پروژه مهر در استان ناظر بر بازگشایی مدارس اظهار کرد: نظام‌مسائل آموزش و پرورش استان تدوین و در نشست شورا که به ریاست استاندار و حضور نماینده وزیر در شهرکرد برگزار شد، بر پیگیری این موضوعات تأکید شد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه همه تمهیدات بازگشایی مدارس در استان پیش‌بینی شده است، ادامه داد: از ماه‌های قبل پروژه مهر در قالب هشت کارگروه آغاز شد و همه موضوعات ذیل بدنه آموزش و پرورش از طریق این کمیته‌ها اجرایی شد.

خدادادی با تصریح اینکه نظام‌مسائل آموزش و پرورش متعلق به همه دستگاه‌های ذیل شورای آموزش و پرورش است، افزود: همه نهادها وظیفه دارند که به حل این نظام‌مسائل کمک کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: مراسم بازگشایی مدارس در روز چهارشنبه هم‌زمان با اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی جدید، با حضور میدانی مدیران دستگاه‌های اجرایی در اقصی نقاط استان برپا خواهد شد.

خدادادی گفت: توسعه متوازن بین رشته‌ای در بخش فنی حرفه‌ای، کار و دانش و کشاورزی و ...، سرویس مدارس عادی و استثنایی،گ و سایر موضوعات در شورا مطرح شد و مصوبات مربوط در دستور کار قرار گرفته است.