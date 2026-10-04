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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

طرح‌های گردشگری استان اردبیل ۳۱۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند

طرح‌های گردشگری استان اردبیل ۳۱۰۰ فرصت شغلی جدید ایجاد می‌کند

اردبیل- استاندار اردبیل گفت: ۹۲ طرح گردشگری با سرمایه‌گذاری بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان در حال اجرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در آیین تجلیل از فعالان حوزه گردشگری اردبیل همزمان با روز جهانی و هفته گردشگری اظهار کرد: با بهره‌برداری از ۹۲ طرح گردشگری در دست اجرا، علاوه بر ایجاد ۳هزار و ۱۰۰ فرصت شغلی جدید، ظرفیت اقامتگاه‌های گردشگری استان نیز حدود ۴هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد یافت.

وی با قدردانی از سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی گردشگری افزود: بخش قابل توجهی از طرح‌های در حال اجرا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی دنبال می‌شود و حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع پیش روی آن‌ها از سیاست‌های استان است.

استاندار اردبیل تأمین منابع مالی را یکی از دغدغه‌های فعالان گردشگری عنوان کرد و ادامه داد: بخشی از منابع حاصل از اعتبارات سفر رئیس‌جمهور و همچنین تفاهم‌نامه‌های اخیر منعقدشده با مدیران عامل بانک‌های کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی، برای حمایت از واحدها و طرح‌های گردشگری استان اختصاص خواهد یافت.

امامی یگانه تصریح کرد: در حال حاضر تعدادی طرح بزرگ گردشگری از جمله ۳ مجموعه هتل ۵ ستاره، دهکده سلامت و سایر مجتمع‌های گردشگری در استان در حال اجراست و عملیات اجرایی تعدادی دیگر از طرح‌ها نیز به‌زودی آغاز خواهد شد.

وی توسعه زیرساخت‌ها را از سیاست‌های اصلی دولت در حوزه گردشگری دانست و افزود: توسعه شبکه ریلی، بزرگراه‌ها و زیرساخت‌های هوایی استان از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه رونق بیشتر گردشگری و تسهیل دسترسی گردشگران به اردبیل را فراهم کند.

استاندار اردبیل بر ضرورت تداوم حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: ظرفیت‌های گردشگری استان باید با برنامه‌ریزی مناسب و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز به فرصت‌های اقتصادی و اشتغال پایدار تبدیل شود.

امامی یگانه با قدردانی از تلاش‌های فعالان حوزه گردشگری استان اظهار کرد: سرمایه‌گذاران، فعالان، مجموعه‌های اقامتی و سایر دست‌اندرکاران این بخش نقش مهمی در معرفی ظرفیت‌ها و توسعه اقتصادی استان اردبیل برعهده دارند.

کد مطلب 6967409

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