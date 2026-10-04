به گزارش خبرنگار مهر، علی ایزدی پیش ظهر یکشنبه در آیین افتتاح سی و هشتمین جشنواره ملی فیلم کودکان و نوجوانان در استان مرکزی اظهار کرد: سینمای کودک و نوجوان بستری مؤثر برای انتقال مفاهیم فرهنگی و اجتماعی و ارتباط نسل جدید با آثار مناسب است.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌های فرهنگی زمینه‌ساز نشاط اجتماعی، کشف استعدادها و تقویت پیوند خانواده‌ها با هنر است و استمرار آن با مشارکت دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی ضروری است.

ایزدی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری فرهنگی در حوزه کودک و نوجوان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است و سینما ظرفیت بالایی برای انتقال مفاهیم، تقویت خلاقیت و شکل‌دهی به هویت نسل آینده دارد.

وی ادامه داد: هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی به توسعه برنامه‌های فرهنگی کودک و نوجوان کمک می‌کند و سانس‌های عصرگاهی جشنواره فیلم کودک در اراک نیز برای دسترسی بیشتر دانش‌آموزان و کودکان پیش‌بینی شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی تاکید کرد: فیلم‌های جشنواره از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در دو نوبت صبح و ساعت ۱۵ برای گروه سنی پیش‌دبستانی تا متوسطه اول اکران می‌شود و درآمد فروش بلیت نیز برای حمایت از پردیس سینمایی به‌طور کامل در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد.

وی افزود: برگزاری جشنواره‌ها با ارتقای زیرساخت‌های سینمایی و خدماتی همراه است و میزبانی جشنواره‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در مرکزی نیز می‌تواند به تکمیل زیربناهای فرهنگی استان کمک کند.

ایزدی بیان کرد: فیلم‌ها و زمان اکران به‌صورت متمرکز از سوی سازمان سینمایی و دبیرخانه جشنواره در اصفهان تعیین شده تا هماهنگی تقویمی و محتوایی در استان‌ها حفظ شود.

به گزارش مهر؛ به گزارش مهر، فیلم‌های «نگهبانان خورشید»، «یکی میاد دنبالم»، «عموی بچه‌ها» و «شوتینگا» از ۱۲ تا ۱۵ مهرماه در دو نوبت صبح و عصر در استان مرکزی اکران می‌شوند و مخاطبان می‌توانند در این بازه زمانی به تماشای این آثار بنشینند.

این فیلم‌ها با هدف فراهم کردن زمینه بهره‌مندی کودکان و خانواده‌ها از برنامه‌های سینمایی هفته ملی کودک و در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت، در سالن‌های تعیین‌شده به نمایش گذاشته می شوند.