انتشار نسخه ویژه نابینایان ۲ فیلم جشنواره کودک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، گروه سوینا در چهارمین همکاری با جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، در سی و هشتمین دوره این رویداد، نسخه ویژه نابینایان ۲ فیلم این جشنواره را مناسب‌سازی کرد.

فیلم‌های سینمایی «نگهبانان خورشید» به‌کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد مهرابی با صدای سولماز غنی و «گرگی‌خان» ساخته ساسان فجر با صدای عرفان ابراهیمی توضیح‌دار شد.

شیدا محمدطاهر متن روایت‌های این نسخه از فیلم‌ها را نوشته است.

امیر سلیمانی بر ضبط «گرگی‌خان» و شیدا محمدطاهر بر ضبط «نگهبانان خورشید» نظارت کرده است؛ ضبط این ۲ اثر در استودیو شهر صدای پارسیان با صدابرداری رامتین ناهید انجام شده‌ و مسعود زرگران، آنها را تدوین کرده است.

«نگهبانان خورشید» دوشنبه ۱۳ مهر اکران می‌شود و «گرگی‌خان» نیز سه‌شنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۰ صبح برای مخاطبان نابینای جشنواره نمایش داده می‌شوند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان تا ۱۶ مهر با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان درحال برگزاری است.