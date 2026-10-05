به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی انقانی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مسابقه سه گانه فرهنگی هنری روستای من، همزمان با هفته روستا و عشایر و با شعار «روایتگران امروز و سازندگان فردای روستا» برگزار می‌شود و تلاش دارد زمینه‌ای برای بیان نگاه، احساس و دغدغه‌های نسل کودک و نوجوان نسبت به روستا و آینده آن فراهم کند.

وی افزود: کودکان و نوجوانان روستایی در قالب این رویداد فرهنگی می‌توانند تصویری از روستای محل زندگی خود، ظرفیت‌ها و زیبایی‌های آن و همچنین چشم‌اندازی که برای آینده روستا در ذهن دارند، از مسیر هنر و ادبیات کودک و نوجوان به تصویر بکشند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی ادامه داد: این مسابقه در سه بخش انشانویسی، نقاشی و جمله کوتاه برگزار می‌شود که هر بخش با رویکردی متفاوت، فرصتی برای بروز خلاقیت و نگاه شخصی شرکت‌کنندگان به محیط زندگی خود فراهم می‌کند.

انقانی بیان کرد: بخش نخست این مسابقه با عنوان «حرف دل روستا» به انشانویسی اختصاص دارد و شرکت‌کنندگان باید با موضوع «از زبان روستایتان با دیگران صحبت کنید» تصویری از روستا، حال‌وهوای زندگی، ویژگی‌ها و ظرفیت‌های آن را در قالب نوشته بیان کنند.

وی افزود: در بخش دوم با عنوان «چهره روستا»، کودکان و نوجوانان می‌توانند تصویری از هر بخش از روستا که برای آنان جذاب و دوست‌داشتنی است، با استفاده از مداد رنگی نقاشی کنند و نگاه خود را به محیط پیرامون در قالب هنر به نمایش بگذارند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: بخش سوم و ویژه این مسابقه نیز با عنوان «جمله کوتاه» برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان باید آینده روستای خود را در یک جمله توصیف کنند؛ بخشی که می‌تواند بازتابی از آرزوها، ایده‌ها و نگاه نسل جدید به مسیر پیش روی روستاها باشد.

انقانی با اشاره به نحوه داوری آثار تصریح کرد: آثار ارسالی در سه گروه سنی هفت تا ۹ سال، ۱۰ تا ۱۲ سال و ۱۳ تا ۱۵ سال مورد ارزیابی و داوری قرار می‌گیرد تا توانمندی و خلاقیت شرکت‌کنندگان متناسب با گروه سنی آنان بررسی شود.

وی ادامه داد: توجه به نگاه کودکان و نوجوانان روستایی، تقویت پیوند آنان با محیط زندگی و فراهم کردن زمینه برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی روستاها از اهداف برگزاری این مسابقه است و آثار می‌تواند بخشی از روایت فرهنگی نسل جدید از زندگی روستایی را شکل دهد.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان مرکزی گفت: شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را همراه با مشخصات مورد نیاز به شناسه @dbmarkazi در پیام‌رسان ایتا ارسال کنند.

انقانی تأکید کرد: این مسابقه به‌صورت اختصاصی برای کودکان و نوجوانان ساکن روستاهای استان مرکزی برگزار می‌شود و آثار ارسالی از شرکت‌کنندگان سایر استان‌ها در فرآیند مسابقه پذیرفته نخواهد شد.