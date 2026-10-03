سرهنگ رحمانی: وقوع سرقت در آستانه‌ اشرفیه ۷ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی، عصر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت هفته انتظامی با تاکید به اینکه همه باید نسبت به امنیت محله، شهر و جامعه خود احساس مسئولیت کنند، اظهار کرد:امنیت پایدار زمانی شکل می‌گیرد که مردم و دستگاه‌های مسئول در کنار یکدیگر قرار داشته باشند

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه افزود: پلیس به‌عنوان خدمتگزار مردم، وظیفه دارد با حضور مستمر و هدفمند، اجرای قانون، پیشگیری از جرم و صیانت از نظم و امنیت عمومی را دنبال کند و در این مسیر، همراهی مردم نقش مهمی دارد.

شناسایی سارقان ۲۷ درصد افزایش یافت

سرهنگ رحمانی با اشاره به وضعیت سرقت در این شهرستان گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، شناسایی سارقان ۲۷ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: با وجود افزایش شناسایی سارقان، وقوع سرقت در آستانه اشرفیه هفت درصد کاهش یافته است که این موضوع، نتیجه اقدامات پیشگیرانه، حضور انتظامی و همکاری مردم با پلیس است.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه تصریح کرد: پیشگیری یعنی پیش از آنکه حادثه‌ای اتفاق بیفتد، برای جلوگیری از آن اقدام کنیم، تصریح کرد:پلیس در نقاط مختلف حضور داشته باشد، مردم هوشیار باشند، خانواده‌ها نسبت به آسیب‌های اجتماعی توجه داشته باشند و همه نسبت به امنیت محله، شهر و جامعه خود احساس مسئولیت کنند.

اجرای طرح‌های پاک‌ سازی محلات

سرهنگ رحمانی از اجرای طرح‌های پاک‌سازی محلات در این شهرستان خبر داد و گفت: در جریان اقدامات انتظامی، ۱۱۵ مورد برخورد و دستگیری در حوزه اراذل و اوباش انجام شده است.

وی افزود: پاک‌سازی محلات با هدف ارتقای امنیت عمومی، برخورد با هنجار شکنان و افزایش آرامش شهروندان انجام شده است.

فرمانده انتظامی آستانه‌ اشرفیه با اشاره به پراکندگی حوزه سرزمینی آستانه‌ اشرفیه و وجود تفرجگاه‌های متعدد در این شهرستان اظهار کرد: پوشش انتظامی و کنترل تفرج‌گاه‌های با توجه به گستردگی حوزه سرزمینی، اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد:پراکندگی مناطق و تفرجگاه‌ها موجب می‌شود افراد هنجارشکن و سارقان در برخی نقاط حضور پیدا کنند؛ ازاین‌رو حضور پلیس، اجرای طرح‌های پاک‌ سازی و همراهی مردم در گزارش موارد مشکوک ضروری است.

افزایش کشفیات مواد مخدر

سرهنگ رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: کشفیات مواد مخدر در این شهرستان هفت درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین شمار مجرمان فعال در حوزه خرید و فروش مواد مخدر ۱۳ درصد افزایش داشته و پلیس با اجرای طرح‌های مقابله‌ای و اقدامات اطلاعاتی، برخورد با این افراد را در دستور کار قرار داده است.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه تصریح کرد:مبارزه با مواد مخدر نیازمند همکاری خانواده‌ها، مردم و دستگاه‌های مسئول است و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک را از مسیر قانونی به پلیس اطلاع دهند.

کشف ۲۱۰ میلیارد تومان کالای قاچاق و احتکارشده

سرهنگ رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، احتکار و گران‌فروشی اظهار کرد: در این زمینه کالاهایی به ارزش ۲۱۰ میلیارد تومان کشف شده است.

وی ادامه داد: مقابله با قاچاق کالا، احتکار و گران‌فروشی با هدف حمایت از حقوق مردم، پیشگیری از اخلال در بازار و برخورد با سودجویان انجام می‌شود.

سرهنگ رحمانی تصریح کرد:پلیس در این زمینه با دستگاه‌های مسئول همکاری دارد و گزارش‌های مردمی می‌تواند به شناسایی انبارهای احتکار، کالاهای قاچاق و موارد گران‌فروشی کمک کند.

افزایش کشفیات سلاح غیرمجاز

وی از افزایش ۱۳ درصدی کشفیات سلاح غیرمجاز در آستانه اشرفیه خبر داد و گفت: برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز و افرادی که امنیت عمومی را تهدید می‌کنند، با جدیت دنبال می‌شود.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه افزود: در جریان اقدامات انجام‌شده، بیش از سه هزار لیتر مشروبات الکلی غیرمجاز نیز کشف شده است.

کاهش ۱۱ درصدی تصادفات منجر به جرح

وی با اشاره به عملکرد پلیس در حوزه ترافیک و تصادفات اظهار کرد: در ۶ ماهه نخست سال جاری، تصادفات منجر به جرح ۱۱ درصد کاهش داشته است.

سرهنگ رحمانی افزود: میزان تصادفات منجر به فوت نیز ۱۰ درصد کاهش یافته است که رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به هشدارهای پلیس و افزایش نظارت‌ها در این زمینه مؤثر بوده است.

وی ادامه داد: رعایت سرعت مطمئنه، توجه به جلو، استفاده از کمربند ایمنی و پرهیز از رانندگی در حالت خستگی یا خواب‌آلودگی، نقش مهمی در کاهش حوادث رانندگی دارد.

بازگشت یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به حساب شاکیان

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه با اشاره به اقدامات پلیس فتا در حوزه جرایم سایبری گفت: در یکی از پرونده‌های کلاهبرداری، مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان که از حساب شاکیان برداشت شده بود، با پیگیری پلیس فتا به حساب آنان بازگردانده شد.

وی افزود: شهروندان باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات بانکی، رمز پویا، رمز کارت و اطلاعات شخصی خود به افراد ناشناس خودداری کنند و در صورت مشاهده برداشت غیرمجاز، موضوع را در کوتاه‌ترین زمان به پلیس فتا اطلاع دهند.

سرهنگ رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شناسایی اتباع بیگانه اظهار کرد: شناسایی اتباع بیگانه و دستگیری اتباع غیرمجاز در این شهرستان شش درصد افزایش داشته است.

وی افزود: این اقدامات در چارچوب قانون و با هدف ساماندهی وضعیت اتباع، پیشگیری از جرایم و ارتقای نظم و امنیت عمومی انجام می‌شود.

ثبت ۹ هزار تماس با مرکز ۱۱۰

فرمانده انتظامی آستانه‌اشرفیه با اشاره به ارتباط مردم با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گفت: در ۶ ماهه نخست سال جاری، ۹ هزار تماس با مرکز ۱۱۰ برقرار شده است.

وی ادامه داد: از مجموع تماس‌های ثبت‌شده، پنج هزار و ۵۰۰ مورد منجر به عملیات پلیسی شده و سایر تماس‌ها نیز در قالب ارشاد و راهنمایی قضائی پاسخ داده شده است.

سرهنگ رحمانی با قدردانی از همراهی مردم گفت: همراهی مردم با پلیس برای کارکنان انتظامی قوت قلبی بزرگ است. مأمور پلیسی که در ساعات شب در خیابان‌ها و معابر حضور دارد، با مشاهده اعتماد و همراهی مردم، با انگیزه و دلگرمی بیشتری به انجام وظیفه می‌پردازد.

وی افزود: شهروندی که نسبت به محیط زندگی خود احساس مسئولیت می‌کند، کسبه‌ای که نسبت به امنیت محل فعالیت خود حساس است، خانواده‌ای که فرزندان خود را به قانون‌مداری و رعایت حقوق دیگران دعوت می‌کند و هر شهروندی که در صورت مشاهده وضعیت خطرناک یا مشکوک، موضوع را از مسیرقانونی به پلیس اطلاع می‌دهد، در تأمین امنیت جامعه مشارکت دارد.