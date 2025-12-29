  1. استانها
رشد ۱۳ درصدی تردد مسافران از مرزهای شلمچه و چذابه در ۹ ماهه امسال

اهواز - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان از رشد بیش از ۱۳ درصدی تردد مسافران از مرزهای شلمچه و چذابه در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آمار ثبت‌شده در پایانه‌های مرزی خوزستان اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، مجموع تردد انجام‌شده از دو مرز شلمچه و چذابه به ۶ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۵۰۷ نفر رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این بازه زمانی، مجموع تردد از مرز شلمچه با ثبت ۵ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۲۱ نفر نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در مرز چذابه نیز مجموع ترددها به یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۸۶ نفر رسید که بیانگر ۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تشریح جزئیات ترددها تصریح کرد: در مرز شلمچه، ورود مسافران ایرانی ۸ درصد و خروج آنان ۱۴ درصد افزایش داشته است. همچنین تردد اتباع خارجی در این مرز، با ۲۶ درصد رشد در ورود و ۲۵ درصد افزایش در خروج ثبت شده است.

وی ادامه داد: در مرز چذابه نیز ورود مسافران ایرانی ۵ درصد و خروج آنان ۱۱ درصد افزایش داشته و در بخش اتباع خارجی، ورود با رشد ۵ درصدی همراه بوده، اما خروج اتباع خارجی ۱۲ درصد کاهش یافته است.

جولانژاد با تأکید بر جایگاه راهبردی مرزهای خوزستان در ترددهای زیارتی، تجاری و مسافری کشور خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده نقش مهم زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان در تسهیل ترددهاست و مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تمام توان، در مسیر ارتقای خدمات‌رسانی و پاسخگویی به حجم بالای ترددها فعالیت می‌کند.

