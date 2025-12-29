رشد ۱۳ درصدی تردد مسافران از مرزهای شلمچه و چذابه در ۹ ماهه امسال

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جولانژاد عصر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به آمار ثبت‌شده در پایانه‌های مرزی خوزستان اظهار کرد: در ۹ ماهه امسال، مجموع تردد انجام‌شده از دو مرز شلمچه و چذابه به ۶ میلیون و ۹۵۳ هزار و ۵۰۷ نفر رسید که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: در این بازه زمانی، مجموع تردد از مرز شلمچه با ثبت ۵ میلیون و ۶۵۸ هزار و ۳۲۱ نفر نسبت به سال قبل ۱۶ درصد افزایش داشته است. همچنین در مرز چذابه نیز مجموع ترددها به یک میلیون و ۲۹۵ هزار و ۱۸۶ نفر رسید که بیانگر ۴ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تشریح جزئیات ترددها تصریح کرد: در مرز شلمچه، ورود مسافران ایرانی ۸ درصد و خروج آنان ۱۴ درصد افزایش داشته است. همچنین تردد اتباع خارجی در این مرز، با ۲۶ درصد رشد در ورود و ۲۵ درصد افزایش در خروج ثبت شده است.

وی ادامه داد: در مرز چذابه نیز ورود مسافران ایرانی ۵ درصد و خروج آنان ۱۱ درصد افزایش داشته و در بخش اتباع خارجی، ورود با رشد ۵ درصدی همراه بوده، اما خروج اتباع خارجی ۱۲ درصد کاهش یافته است.

جولانژاد با تأکید بر جایگاه راهبردی مرزهای خوزستان در ترددهای زیارتی، تجاری و مسافری کشور خاطرنشان کرد: این آمار نشان‌دهنده نقش مهم زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان در تسهیل ترددهاست و مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با تمام توان، در مسیر ارتقای خدمات‌رسانی و پاسخگویی به حجم بالای ترددها فعالیت می‌کند.