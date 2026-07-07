۵۱ هزار مسافر از مرزهای شلمچه و چذابه تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی ظهر امروز سهشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: این حجم از تردد در پایانههای مرزی شلمچه و چذابه با نظارت تیمهای عملیاتی این اداره کل انجام شده است.
وی افزود: آمارها نشان میدهد که در این بازه زمانی سه روزه، تعداد ۵۱ هزار و ۵۴۵ تردد در مرزهای استان به ثبت رسیده است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری خوزستان در تشریح جزئیات عملکرد پایانه مرزی شلمچه تصریح کرد: در این مدت پایانه مرزی شلمچه با ثبت ۴۳ هزار و ۴۳۰ تردد، بیشترین سهم را در جابهجاییها داشته است. این آمار شامل ورود ۱۲ هزار و ۴۹ زائر ایرانی، خروج ۱۱ هزار و ۹۷۹ زائر ایرانی و همچنین ورود ۱۰ هزار و ۴۷۰ مسافر خارجی و خروج ۸ هزار و ۹۳۲ مسافر خارجی از این مرز است.
غزیعلی در ادامه با بیان وضعیت تردد در پایانه مرزی چذابه بیان کرد: در همین بازه زمانی ۸ هزار و ۱۱۵ تردد نیز در پایانه چذابه به ثبت رسیده که سهم زائران ایرانی از این ترددها ۱ هزار و ۶۲۰ ورودی و ۲ هزار و ۴۵ خروجی بوده است و مسافران خارجی نیز ۲ هزار و ۲۳۰ نفر ورود و ۲ هزار و ۲۲۰ نفر خروج را در این مرز به ثبت رساندهاند.
وی با تأکید بر آمادگی کامل تیمهای عملیاتی این اداره کل در پایانههای مرزی گفت: با توجه به حجم قابل توجه مسافران، تمامی زیرساختهای پایانههای مرزی تحت نظارت مستمر قرار دارند تا روند تردد با سهولت و ایمنی کامل صورت گیرد.
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