تردد در مرزهای خوزستان از ۳۳۴ هزار زائر اربعین فراتر رفت

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی پیش از ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: از بیست و پنجم تیر تا دوم مرداد ( یکم تا نهم ماه صفر)، ۳۳۴ هزار و ۱۲۳ مسافران ایرانی و خارجی از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه تردد داشته اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: در این بازه زمانی، ۲۷۷ هزار و ۵۹۶ تردد در پایانه مرزی شلمچه و ۵۶ هزار و ۵۲۷ تردد در پایانه مرزی چذابه به ثبت رسیده است.

وی به تردد زائران ایرانی از مرز شلمچه اشاره و عنوان کرد: در مدت یادشده، ۶۰ هزار و ۷۳۳ زائر ایرانی از طریق این مرز وارد کشور شدند و ۱۷۵ هزار و ۸۴۹ زائر ایرانی نیز از مرز شلمچه از کشور خارج شدند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان افزود: همچنین در پایانه مرزی چذابه طی همین مدت، ۱۰ هزار و ۱۷۲ زائر ایرانی وارد کشور شدند و آمار خروج زائران ایرانی از این مرز به ۳۴ هزار و ۶۸۱ نفر رسید.

خسروی با بیان اینکه ۵۲ هزار و ۶۸۸ تردد برای مسافران خارجی در پایانه های مرزی خوزستان به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد ۲۱ هزار و ۴۶۷ تردد ورودی و۳۱ هزار و ۲۲۱ تردد خروجی بوده است.

وی ادامه داد: ورود زائران خارجی از مرز شلمچه ۱۶ هزار و ۵۸۱ تردد و از مرز چذابه ۴ هزار و ۸۸۶ مورد به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به خروج مسافران خارجی اظهار کرد: تعداد ۶ هزار و ۷۸۸ تردد از مرز چذابه و ۲۴ هزار و ۴۳۳ تردد از مرز شلمچه انجام شده است.