به گزارش خبرنگار مهر، یزدان خسروی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: از بیست و ششم خرداد تا بیست و نهم تیرماه سال جاری، مجموع تردد مسافران ایرانی و خارجی از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه به ۵۰۰ هزار و ۴۱۱ مورد رسیده است.

وی افزود: در این بازه زمانی، ۳۹۹ هزار و ۶۵۶ تردد در پایانه مرزی شلمچه و ۱۱۰ هزار و ۷۵۵ تردد در پایانه مرزی چذابه به ثبت رسیده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان درباره تردد زائران ایرانی از مرز شلمچه بیان کرد: در مدت یادشده، ۱۲۱ هزار و ۱۸۴ زائر ایرانی از طریق این مرز وارد کشور شدند و ۱۳۵ هزار و ۱۱۲ زائر ایرانی نیز از مرز شلمچه از کشور خارج شدند.

خسروی ادامه داد: در پایانه مرزی چذابه نیز طی همین مدت، ۲۶ هزار و ۸۱۵ زائر ایرانی وارد کشور شدند و آمار خروج زائران ایرانی از این مرز به ۳۹ هزار و ۸۴۳ نفر رسید.

وی تصریح کرد: در مجموع دو پایانه مرزی استان، ۱۴۷ هزار و ۹۹۹ تردد ورودی و ۱۸۴ هزار و ۹۵۵ تردد خروجی زائران ایرانی ثبت شده که بیانگر مجموع ۳۲۲ هزار و ۹۵۴ تردد زائران ایرانی از مرزهای زمینی شلمچه و چذابه است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با اشاره به سهم بیشتر پایانه مرزی شلمچه از ترددهای ثبت‌شده گفت: پایانه مرزی شلمچه حدود ۷۸ درصد و پایانه مرزی چذابه حدود ۲۲ درصد از مجموع تردد مسافران دو مرز زمینی استان را به خود اختصاص داده‌اند.

خسروی بیان کرد: مجموعه راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان با پایش مستمر محورهای منتهی به مرزها، آماده‌سازی زیرساخت‌های پایانه‌ای، مدیریت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و هماهنگی، برای تسهیل تردد ایمن، روان و منظم زائران و مسافران تلاش می‌کند.