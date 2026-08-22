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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

بیش از ۴ میلیون تردد در پایانه‌های مرزی خوزستان ثبت شد

بیش از ۴ میلیون تردد در پایانه‌های مرزی خوزستان ثبت شد

اهواز ـ معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان از ثبت بیش از چهار میلیون تردد مسافر از پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تردد در مرزهای زمینی استان اظهار کرد: مطابق آمار ثبت شده از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً چهار میلیون و ۵۴ هزار و هفت تردد مسافر از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده پویایی و حجم بالای جابه‌جایی زوار و مسافران در این بازه زمانی است.

وی با تفکیک آمار تردد در این پایانه‌ها افزود: پایانه مرزی شلمچه همچنان پرترددترین مرز استان است؛ به طوری که در این مدت سه میلیون و ۳۰۱ هزار و ۳۰ تردد در این مرز ثبت شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از این میزان، یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۹ نفر سهم ورودی ایرانی و یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۹۹ نفر سهم خروجی ایرانی بوده است. همچنین در بخش مسافران خارجی نیز ۳۵۵ هزار و ۱۳۹ ورود و ۴۲۳ هزار و ۶۰۳ خروج از این مرز گزارش شده است.

غزیعلی در خصوص وضعیت پایانه مرزی چذابه نیز گفت: در این پایانه نیز شاهد تردد ۷۵۲ هزار و ۹۷۷ مسافر بودیم. از این تعداد، ۲۶۱ هزار و ۳۵ نفر ورودی ایرانی و ۲۸۷ هزار و ۹۳۵ نفر خروجی ایرانی را شامل می‌شوند. تردد مسافران خارجی در مرز چذابه نیز شامل ۹۲ هزار و ۵۸ ورود و ۱۱۱ هزار و ۹۴۹ خروج بوده است.

کد مطلب 6923764

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