به گزارش خبرنگار مهر، فواد غزیعلی ظهر امروز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به آخرین وضعیت تردد در مرزهای زمینی استان اظهار کرد: مطابق آمار ثبت شده از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً چهار میلیون و ۵۴ هزار و هفت تردد مسافر از دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه به ثبت رسیده است که نشان‌دهنده پویایی و حجم بالای جابه‌جایی زوار و مسافران در این بازه زمانی است.

وی با تفکیک آمار تردد در این پایانه‌ها افزود: پایانه مرزی شلمچه همچنان پرترددترین مرز استان است؛ به طوری که در این مدت سه میلیون و ۳۰۱ هزار و ۳۰ تردد در این مرز ثبت شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان گفت: از این میزان، یک میلیون و ۲۶۲ هزار و ۸۹ نفر سهم ورودی ایرانی و یک میلیون و ۲۶۰ هزار و ۱۹۹ نفر سهم خروجی ایرانی بوده است. همچنین در بخش مسافران خارجی نیز ۳۵۵ هزار و ۱۳۹ ورود و ۴۲۳ هزار و ۶۰۳ خروج از این مرز گزارش شده است.

غزیعلی در خصوص وضعیت پایانه مرزی چذابه نیز گفت: در این پایانه نیز شاهد تردد ۷۵۲ هزار و ۹۷۷ مسافر بودیم. از این تعداد، ۲۶۱ هزار و ۳۵ نفر ورودی ایرانی و ۲۸۷ هزار و ۹۳۵ نفر خروجی ایرانی را شامل می‌شوند. تردد مسافران خارجی در مرز چذابه نیز شامل ۹۲ هزار و ۵۸ ورود و ۱۱۱ هزار و ۹۴۹ خروج بوده است.