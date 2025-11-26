به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی عصر چهارشنبه در آئین دومین دوره مسابقات آزاد پرس سینه کلاسیک کارگران کشور انتخابی تیم ملی (جام شهدای کارگر) به میزبانی استان مرکزی اظهار کرد: استان مرکزی به‌واسطه جایگاه صنعتی خود از ساختار جمعیتی و اقتصادی غالباً کارگری برخوردار است.

وی افزود: این در حالی است که ضریب پوشش بیمه در استان به ۷۳ درصد رسیده و از میان جمعیت یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مرکزی، حدود یک‌میلیون و ۵۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.

احمدی تصریح کرد: این آمار شامل بیمه‌شدگان اصلی، تبعی و بازنشستگان در حوزه کارگری می‌باشد.

وی با اشاره به فعالیت گسترده بخش تولید و صنعت در استان مرکزی ادامه داد: وجود ۸۰۰ کارگاه با بیش از ۵۰ نیروی کار در مرکزی، این استان را به یکی از مراکز مهم کارگری تبدیل کرده و اهمیت توجه به ورزش کارگری را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی تاکید کرد: در عرصه ورزش کارگری، استان مرکزی عملکرد قابل‌توجهی داشته و در بیش از ۲۰ رشته ورزشی به عناوین قهرمانی کشور دست یافته است.

وی افزود: این در حالی است که استان مرکزی در برخی رشته‌ها نیز موفق به کسب عنوان قهرمانی جهان در رقابت‌های ورزشی کارگران شده است.

احمدی گفت: در حال حاضر، استان مرکزی دارای ۵۲ انجمن ورزش کارگری، ۲۴۰ کمیته ورزشی و ۱۰ هیئت ورزش کارگری است که در ساماندهی، توسعه و حمایت از ورزشکاران کارگری نقش برجسته‌ای ایفا می‌کنند.

وی ضمن قدردانی از رؤسا، مربیان، داوران و فعالان ورزش کارگری، تأکید کرد: تلاش‌های این افراد باعث ارتقای جایگاه ورزش کارگری استان در سطح کشور شده است.

شایان ذکر است؛ بیش از ۱۷ استان در دومین دوره مسابقات آزاد پرس سینه کلاسیک کارگران کشور (انتخابی تیم ملی – جام شهدای کارگر) به میزبانی استان مرکزی حضور دارند.