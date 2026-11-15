به گزارش خبرنگار مهر، حسن قمری عصر یکشنبه در نشست مدیریت محله‌محور با حضور اعضای شورای راهبری شبکه محله‌محور استان مرکزی در سالن دانشکده علوم پزشکی ساوه، اظهار کرد: مشارکت مردم در حل مشکلات اجتماعی ریشه در آموزه‌های دینی و تجربه تاریخی جامعه اسلامی دارد.

وی افزود: فرهنگ تعاون و مشارکت اجتماعی همواره در آموزه‌های اسلامی مورد تأکید بوده و مساجد نیز از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به‌عنوان کانون‌های اثرگذار محلات، در رفع نیازها نقش‌آفرین بوده‌اند.

وی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر راهبری محلات و توسعه مشارکت‌های مردمی در دولت چهاردهم، تصریح کرد: استان مرکزی در مراحل تبیین و اجرای این برنامه اقدامات مؤثری انجام داده و به‌واسطه فعالیت‌های صورت‌گرفته در حوزه مشارکت مردمی، مورد توجه و تقدیر وزارت کشور قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی برگزاری نخستین همایش شوراهای راهبری محلات در استان مرکزی را از اقدامات شاخص این حوزه دانست و گفت: در ادامه این اقدامات، شهرستان ساوه به‌عنوان شهرستان پایلوت اجرای طرح انتخاب شد تا فرآیند ثبت، ساماندهی، پیگیری و مستندسازی اقدامات محله‌محور در قالب سامانه پیش‌بینی‌شده به‌صورت منسجم آغاز شود.

قمری با تأکید بر ضرورت استمرار این روند در سایر شهرستان‌های استان ادامه داد: پس از اجرای طرح در ساوه، توسعه این تجربه به دیگر شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌کنیم استان مرکزی به‌عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای این طرح معرفی شود.

وی با اشاره به اینکه اثربخشی اقدامات، مهم‌تر از صرف ثبت اطلاعات و گزارش عملکرد است، افزود: صرف تشکیل شوراهای راهبری به معنای تحقق اهداف طرح نیست؛ بلکه باید خروجی این اقدامات در زندگی مردم و حل مسائل محلات به‌صورت ملموس مشاهده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه منابع و اعتبارات دولتی به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازها نیست، اظهار کرد: با توجه به شرایط اعتباری کشور، نمی‌توان انتظار داشت تمام مشکلات مردم صرفاً از طریق بودجه‌های دولتی برطرف شود؛ ازاین‌رو، مشارکت فعال مردم و حضور آنان در میدان حل مسائل، ضرورتی اساسی است.

قمری ادامه داد: مردم نباید صرفاً در جایگاه مطالبه‌گر قرار گیرند، بلکه باید به کنشگران اصلی در کنار مسئولان تبدیل شوند و نقش‌آفرینی کنند همچنین ماهیت اصلی حکمرانی محله‌محور باید مردمی باشد و اتکای ما در این مسیر به ظرفیت نخبگان، فعالان اجتماعی، بانوان، جوانان و تمامی اقشار جامعه است تا با هر سلیقه‌ای، دغدغه آبادانی کشور را داشته باشند.