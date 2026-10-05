به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بدرقه کاروان اعزامی ایران به بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ امشب با حضور مسئولان کمیته ملی پارالمپیک، روسای فدراسیون‌های ورزشی، مربیان، ورزشکاران و جمع زیادی از مردم در میدان انقلاب تهران برگزار شد.



در ابتدای این مراسم، غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک به ایراد سخنرانی پرداخت و ضمن قدردانی از ورزشکاران، مربیان و تمامی دست‌اندرکارانی که برای حضور قدرتمند کاروان ایران در این رویداد تلاش کرده‌اند، برای ملی‌پوشان کشورمان در بازی‌های پیش رو آرزوی موفقیت کرد.



کارگری همچنین با اشاره به شرایط اعزام کاروان ایران به ژاپن، اظهار داشت که به دلیل تحریم‌های ظالمانه، مسیر طولانی‌تری برای اعزام ورزشکاران و اعضای کاروان ایران به ناگویا در نظر گرفته شده است؛ موضوعی که دشواری‌های سفر و حضور در این رقابت‌ها را برای کاروان کشورمان افزایش داده است.



در ادامه این مراسم، آنا جهانگرد، دختر دانش‌آموز جانباز مدرسه شجره طیبه نیز حضور پیدا کرد و در کنار اعضای کاروان ایران قرار گرفت.



میدان انقلاب تهران در جریان این مراسم شاهد حضور پرشمار مردم بود و حاضران با تشویق ورزشکاران و اعضای کاروان ایران، حمایت خود را از ملی‌پوشان کشورمان نشان دادند. فضای مراسم حال‌وهوای ویژه‌ای داشت و ورزشکاران نیز در آستانه اعزام به ناگویا، بر تلاش برای رسیدن به بهترین نتیجه تأکید کردند.



اعضای کاروان ایران در این مراسم با تأکید بر اینکه برای موفقیت در بازی‌های پاراآسیایی تمام توان خود را به کار خواهند گرفت، قول دادند با تمام ظرفیت در رقابت‌ها حاضر شوند و برای سربلندی ایران و برافراشته ماندن پرچم کشورمان مبارزه کنند.



بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزش پارالمپیک آسیا محسوب می‌شود و کاروان ایران نیز با هدف کسب نتایج درخشان و دفاع از جایگاه خود در ورزش قاره کهن راهی این رقابت‌ها خواهد شد.