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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

پاداش طلایی‌های کشتی ۳ میلیارد تومان شد

پاداش طلایی‌های کشتی ۳ میلیارد تومان شد

فدراسیون کشتی در پی عملکرد درخشان ملی‌پوشان در بازی‌های آسیایی ناگویا، پاداش مدال‌آوران را افزایش داد و برای مدال طلا ۳ میلیارد تومان در نظر گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون کشتی در پی عملکرد درخشان ملی‌پوشان کشتی کشورمان در بازی‌های آسیایی ژاپن، با هدف حمایت ویژه از قهرمانان ملی، تصمیم به افزایش پاداش مدال‌آوران گرفت.

این پاداش‌ها که برای نخستین بار در تاریخ کشتی از محل درآمدهای اختصاصی فدراسیون پرداخت می‌شود، به شرح زیر تعیین شده است:

مدال طلا: ۳ میلیارد تومان
مدال برنز: ۳۰۰ میلیون تومان

پیش از این جایزه طلا ۲ میلیارد، نقره ۳۰۰ میلیون و برنز ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود. این مبالغ جدا از پاداش‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بوده و با هدف حمایت معیشتی و ایجاد انگیزه مضاعف برای ملی‌پوشان پرداخت می‌شود.

کد مطلب 6967124
سیده فرزانه شریفی

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