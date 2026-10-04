به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری ظهر یکشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت احداث شهرک صنعتی رحمت‌آباد شیراز گفت: فعال‌سازی ظرفیت‌های جدید صنعتی می‌تواند زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را فراهم کند.

وی با اشاره به محدودیت زمین برای توسعه شهرک‌های صنعتی افزود: استفاده از ظرفیت‌های جدید باید در چارچوب ضوابط قانونی دنبال شود تا زیرساخت لازم برای استقرار واحدهای تولیدی و ورود سرمایه‌گذاران فراهم شود.

قادری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای احداث شهرک صنعتی غیردولتی در رحمت‌آباد بیان کرد: مقدمات قانونی و اجرایی این طرح تاکنون پیگیری شده و ضروری است این روند تا دستیابی به نتیجه نهایی با جدیت ادامه یابد.

وی ادامه داد: ایجاد زیرساخت‌های صنعتی در رحمت‌آباد می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه را فعال کند و زمینه تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و اشتغال فراهم آورد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر ضرورت توجه به مطالبات اقتصادی ساکنان منطقه گفت: ظرفیت‌های موجود در رحمت‌آباد باید با رعایت قانون به فرصت‌های جدید اقتصادی تبدیل شود و موضوع اشتغال و رونق فعالیت‌های اقتصادی منطقه در روند اجرای این طرح مورد توجه قرار گیرد.