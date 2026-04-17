جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت وحدت ملی در شرایط کنونی اظهار کرد: لازمه ایجاد امنیت، وحدت و انسجام ملی است که خوشبختانه مردم در روزهای اخیر با حضور در خیابانها و میادین، این همبستگی را بهخوبی نشان دادند.
وی افزود: این اتحاد و انسجام، بستر لازم برای تحقق امنیت ملی را فراهم میکند و امنیت نیز پیشنیاز هرگونه فعالیت اقتصادی و فرهنگی است؛ از این رو تحقق شعار سال در گرو تقویت زیرساختهای اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
قادری با اشاره به لزوم کاهش آسیبپذیریها در شرایط جنگی تصریح کرد: باید به سمت ایجاد اشتغال پایدار حرکت کنیم و تقویت شهرکهای صنعتی و صنفی، توسعه بخش معدن، صنایع غذایی و گردشگری را در دستور کار قرار دهیم.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استفاده از ظرفیت سرمایههای مردمی بهویژه سرمایهگذاران مرتبط با استان فارس در کشورهای حوزه خلیج فارس، از جمله راهکارهای مهم برای توسعه اقتصادی است که باید مسیر حضور آنان هموار شود.
وی همچنین بر ضرورت توسعه زیرساختهای ریلی، جادهای و هوایی در استان تأکید کرد و گفت: فعالسازی شرکتهای سهامی عام، صندوقهای پروژه و مشارکت بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود ایفا کند.
قادری با بیان اینکه بسیاری از ظرفیتهای اقتصادی استان هنوز بالفعل نشده است، افزود: مناطق اقتصادی، شهرکهای صنعتی و صنفی استان بهطور کامل مورد استفاده قرار نگرفته و نیازمند توجه و تحرک بیشتر مدیران است.
وی در ادامه به اهمیت شرکتهای دانشبنیان و پارکهای علم و فناوری اشاره کرد و گفت: استان فارس با برخورداری از سه پارک علم و فناوری و دانشگاههای معتبر، ظرفیت بالایی در حوزه فناوری دارد و باید از توان متخصصان و جوانان در این زمینه بهخوبی استفاده شود.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم واگذاری امور به جوانان اظهار کرد: باید زمینه حضور جوانان در عرصههای مختلف فراهم شود تا بتوانند در حل مشکلات و گرهگشایی از مسائل کشور نقشآفرینی کنند.
قادری درباره تحقق اهداف و چشماندازهای اقتصادی استان نیز گفت: برای رسیدن به وضعیت مطلوب، نیازمند تلاش و پیگیری بیشتر مسئولان هستیم و هنوز تا تحقق کامل اهداف فاصله داریم.
وی در پایان با اشاره به مدیریت استان در شرایط اخیر خاطرنشان کرد: در این مدت، هم مردم و هم مسئولان پای کار بودند و مشکل خاصی ایجاد نشد، اما لازم است اقدامات جدیتری برای بهبود شرایط و افزایش کارآمدی صورت گیرد.
نظر شما