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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۰

راه‌آهن فارس بدون مشارکت صنایع شتاب نمی‌گیرد

راه‌آهن فارس بدون مشارکت صنایع شتاب نمی‌گیرد

شیراز- نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر ضرورت مشارکت صنایع در تکمیل پروژه‌های ریلی فارس گفت: می‌توان ۹ قطعه از خطوط شیراز-بوشهر و شیراز-گل‌گهر را با مشارکت صنایع تامین کرد.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی فارس گفت: این استان با برخورداری از مجموعه‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی و معدنی، یکی از قطب‌های مهم تولید کشور است اما از زیرساخت ریلی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی خود و اتصال مؤثر به بنادر جنوبی برخوردار نیست.

وی افزود: تکمیل راه‌آهن شیراز-بوشهر و شیراز-گل‌گهر نباید صرفاً دو پروژه عمرانی تلقی شود، بلکه این خطوط می‌توانند بخشی از شبکه لجستیکی صنایع فارس را شکل دهند و ارتباط مراکز تولید استان با بازارهای داخلی و بنادر جنوبی را تقویت کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: از مجموع ۱۷ قطعه محور شیراز-بوشهر می‌توان پنج قطعه نخست را در اولویت قرار داد و از ظرفیت صنایع بزرگ استان برای تأمین مالی و شتاب‌بخشی به اجرای آنها استفاده کرد.

قادری گفت: همچنین می‌توان چهار قطعه خط شیراز-گل‌گهر را با استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ فولادی و معدنی استان وارد مرحله اجرایی کرد.

مدل پیشنهادی برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تشریح مدل پیشنهادی تأمین مالی این پروژه‌ها بیان کرد: در این مدل می‌توان ۴۰ درصد هزینه هر قطعه را صنعت ذی‌نفع، ۳۰ درصد را بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذار و راه‌سازی و ۳۰ درصد را دولت تأمین کند.

قادری تأکید کرد: جزئیات این مدل باید بر اساس مطالعات اقتصادی، میزان بار، ارزش منافع حاصل از اتصال ریلی و سازوکار بازگشت سرمایه تعیین شود.

وی افزود: مشارکت صنایع در این پروژه‌ها صرفاً کمک مالی به یک طرح زیرساختی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک خود صنایع محسوب می‌شود و اصل و سود این سرمایه‌گذاری می‌تواند از محل حق انتقال بار بازگردد.

ریل؛ حلقه اتصال تولید فارس به بازار و بندر

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات صنایع فولادی، پتروشیمی و معدنی از طریق جاده گفت: انتقال بخشی از این بار به ریل می‌تواند هزینه حمل، مصرف سوخت و استهلاک ناوگان و جاده‌ها را کاهش دهد.

قادری افزود: اتصال صنایع فارس به شبکه ریلی کشور، دسترسی آنها به مراکز تولید و مصرف داخلی و بنادر جنوبی را تسهیل می‌کند و به‌ویژه اتصال به بندرعباس و در آینده بوشهر می‌تواند مسیر صادرات محصولات استان و واردات مواد اولیه و تجهیزات را کوتاه‌تر و رقابت‌پذیری تولید را تقویت کند.

وی ادامه داد: اگر ۹ قطعه موردنظر در دو محور شیراز-گل‌گهر و شیراز-بوشهر با مشارکت صنایع وارد مرحله اجرایی شود، می‌توان از این تجربه برای تأمین مالی سایر قطعات محور شیراز-بوشهر نیز استفاده کرد.

قادری گفت: صنایع بزرگ فارس می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زیرساختی که مستقیماً به منافع اقتصادی آنها متصل است، الگویی برای مشارکت ذی‌نفعان در پروژه‌های زیربنایی کشور ایجاد کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در پایان تأکید کرد: اگر منافع مستقیم صنایع بزرگ فارس در تأمین مالی این ۹ قطعه به‌درستی محاسبه و در قالب یک مدل اقتصادی شفاف تعریف شود، می‌توان بخشی از منابع مورد نیاز پروژه را از ظرفیت صنایع، بخش خصوصی و دولت تأمین کرد و یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و صادرات فارس را به سرانجام رساند.

کد مطلب 6959712

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    نظرات

    • IR ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
      1 0
      پاسخ
      خطوط ریلی بالاترین سهم میتواند درصرفه جوی سوخت داسته باشد یک رام خطر برابر ی میکند با هزار ماشین سواری با ۵۰ تریلی وتلفات جاده ای کمتر میشه وترافیگ والودگی هوا گمتر خواهد بود راه مشخص ولی عمل نمیشه بودجه دراتوبان سازی وجاده داریم گه هزینه ساخت دوبرابر ریل ولی درریل بودجه گم داریم

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