جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و معدنی فارس گفت: این استان با برخورداری از مجموعه‌های بزرگ فولادی، پتروشیمی و معدنی، یکی از قطب‌های مهم تولید کشور است اما از زیرساخت ریلی متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی خود و اتصال مؤثر به بنادر جنوبی برخوردار نیست.

وی افزود: تکمیل راه‌آهن شیراز-بوشهر و شیراز-گل‌گهر نباید صرفاً دو پروژه عمرانی تلقی شود، بلکه این خطوط می‌توانند بخشی از شبکه لجستیکی صنایع فارس را شکل دهند و ارتباط مراکز تولید استان با بازارهای داخلی و بنادر جنوبی را تقویت کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: از مجموع ۱۷ قطعه محور شیراز-بوشهر می‌توان پنج قطعه نخست را در اولویت قرار داد و از ظرفیت صنایع بزرگ استان برای تأمین مالی و شتاب‌بخشی به اجرای آنها استفاده کرد.

قادری گفت: همچنین می‌توان چهار قطعه خط شیراز-گل‌گهر را با استفاده از ظرفیت صنایع بزرگ فولادی و معدنی استان وارد مرحله اجرایی کرد.

مدل پیشنهادی برای تأمین مالی پروژه‌های ریلی

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تشریح مدل پیشنهادی تأمین مالی این پروژه‌ها بیان کرد: در این مدل می‌توان ۴۰ درصد هزینه هر قطعه را صنعت ذی‌نفع، ۳۰ درصد را بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذار و راه‌سازی و ۳۰ درصد را دولت تأمین کند.

قادری تأکید کرد: جزئیات این مدل باید بر اساس مطالعات اقتصادی، میزان بار، ارزش منافع حاصل از اتصال ریلی و سازوکار بازگشت سرمایه تعیین شود.

وی افزود: مشارکت صنایع در این پروژه‌ها صرفاً کمک مالی به یک طرح زیرساختی نیست، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک خود صنایع محسوب می‌شود و اصل و سود این سرمایه‌گذاری می‌تواند از محل حق انتقال بار بازگردد.

ریل؛ حلقه اتصال تولید فارس به بازار و بندر

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به حجم بالای جابه‌جایی مواد اولیه و محصولات صنایع فولادی، پتروشیمی و معدنی از طریق جاده گفت: انتقال بخشی از این بار به ریل می‌تواند هزینه حمل، مصرف سوخت و استهلاک ناوگان و جاده‌ها را کاهش دهد.

قادری افزود: اتصال صنایع فارس به شبکه ریلی کشور، دسترسی آنها به مراکز تولید و مصرف داخلی و بنادر جنوبی را تسهیل می‌کند و به‌ویژه اتصال به بندرعباس و در آینده بوشهر می‌تواند مسیر صادرات محصولات استان و واردات مواد اولیه و تجهیزات را کوتاه‌تر و رقابت‌پذیری تولید را تقویت کند.

وی ادامه داد: اگر ۹ قطعه موردنظر در دو محور شیراز-گل‌گهر و شیراز-بوشهر با مشارکت صنایع وارد مرحله اجرایی شود، می‌توان از این تجربه برای تأمین مالی سایر قطعات محور شیراز-بوشهر نیز استفاده کرد.

قادری گفت: صنایع بزرگ فارس می‌توانند با سرمایه‌گذاری در زیرساختی که مستقیماً به منافع اقتصادی آنها متصل است، الگویی برای مشارکت ذی‌نفعان در پروژه‌های زیربنایی کشور ایجاد کنند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس در پایان تأکید کرد: اگر منافع مستقیم صنایع بزرگ فارس در تأمین مالی این ۹ قطعه به‌درستی محاسبه و در قالب یک مدل اقتصادی شفاف تعریف شود، می‌توان بخشی از منابع مورد نیاز پروژه را از ظرفیت صنایع، بخش خصوصی و دولت تأمین کرد و یکی از مهم‌ترین حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید و صادرات فارس را به سرانجام رساند.