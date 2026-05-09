دولت و مردم در یک جبهه؛ نبرد با اسراف و ناترازی انرژی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای ناشی از جنگ، آسیب به زیرساخت‌های صنعتی و افزایش فشار بر منابع انرژی و ارزی روبه‌رو شده، «جهاد صرفه‌جویی» و مدیریت مصرف بیش از هر زمان دیگری به یک ضرورت ملی تبدیل شده است.

کاهش تولید در برخی صنایع مادر، محدودیت در تأمین مواد اولیه، افزایش هزینه‌های دولت و فشار بر شبکه برق و گاز، مجموعه‌ای از چالش‌ها را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده که عبور از آن، بدون اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره‌وری ممکن نخواهد بود.

در چنین شرایطی، کارشناسان اقتصادی معتقدند استفاده بهینه از منابع، کاهش مصارف غیرضروری و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر اقتصاد و حفظ پایداری تولید ایفا کند.

از سوی دیگر، مدیریت مصرف انرژی در بخش‌های دولتی و خانگی، آزادسازی منابع برای حمایت از بخش تولید و جلوگیری از تشدید ناترازی‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

در همین راستا، بر ضرورت همراهی دولت و مردم برای کاهش هزینه‌های جاری، صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و سوخت، افزایش بهره‌وری در واحدهای تولیدی و توسعه زیرساخت‌های انرژی خورشیدی تأکید می‌شود؛ راهبردی که می‌تواند ضمن کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی، تاب‌آوری اقتصاد کشور را در شرایط بحرانی افزایش دهد.

کشور با ناترازی ۲۰ میلیارد دلاری روبه‌رو است

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بعضی از خسارت‌های واردشده در جریان جنگ، اظهار کرد: در این جنگ بخش کوچکی از واحدهای صنعتی آسیب دیده‌اند و تعدادی دیگر نیز به دلیل وابستگی به مواد اولیه، دچار افت تولید شده اند.

وی ادامه داد: برآوردها نشان می‌دهد امسال کشور با حدود ۲۰ میلیارد دلار ناترازی ارزی و کاهش درآمد مواجه خواهد شد و این مسئله فشار زیادی به اقتصاد وارد می‌کند.

مجلس به‌دنبال حذف یارانه انرژی دستگاه‌های دولتی است

قادری با بیان اینکه مشکلات موجود تنها محدود به حوزه ارزی نیست، گفت: در حوزه انرژی، برق، گاز و همچنین مسائل بودجه‌ای نیز با چالش‌های جدی روبه‌رو هستیم، چرا که بسیاری از واحدهای تولیدی آسیب دیده‌اند و طبیعتاً امکان دریافت مالیات از آنها مانند گذشته وجود ندارد.

وی تأکید کرد: اگر بخواهیم از این شرایط عبور کنیم، چاره‌ای جز صرفه‌جویی در بخش‌های مختلف نداریم؛ از مصرف آب و برق گرفته تا کالاهای مصرفی و هزینه‌های جاری دولت.

این نماینده مجلس با اشاره به تبعات افزایش نقدینگی و فشارهای تورمی تصریح کرد: از یک سو با کاهش عرضه برخی کالاها و مواد اولیه روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر هزینه‌های دولت افزایش یافته و همین مسئله می‌تواند منجر به تشدید تورم و افزایش نرخ ارز شود.

قادری اضافه کرد: بودجه کشور نیز پیش از وقوع جنگ بسته شده و طبیعتاً شرایط جدید در آن دیده نشده است؛ بنابراین اگر مدیریت مصرف و صرفه‌جویی جدی گرفته نشود، وارد دور باطل تورم و افزایش نرخ ارز خواهیم شد.

اسراف در دستگاه‌های دولتی باید متوقف شود

وی راهکار عبور از شرایط فعلی را افزایش بهره‌وری در بخش تولید و همراهی مردم دانست و گفت: مردم می‌توانند با مدیریت مصرف، به‌ویژه در حوزه انرژی، کمک بزرگی به اقتصاد کشور کنند تا فشار کمتری به منابع وارد شود و واحدهای تولیدی با خاموشی برق یا قطعی گاز مواجه نشوند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: هر میزان که مصرف داخلی فرآورده‌های نفتی و انرژی کاهش پیدا کند، امکان صادرات بیشتر و تأمین منابع ارزی برای کشور فراهم خواهد شد.

قادری همچنین بر ضرورت کاهش هزینه‌های جاری دولت تأکید کرد و گفت: در سیستم اداری کشور نیز باید صرفه‌جویی جدی انجام شود و در کنار آن، حمایت‌های مردمی از اقشار آسیب‌پذیر و افرادی که تحت فشار تورم قرار گرفته‌اند، تقویت شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره مصرف بالای دستگاه‌های دولتی از انرژی گفت: مجلس در قوانین و احکام بودجه‌ای به‌دنبال آن است که هزینه آب، برق و گاز دستگاه‌های اجرایی بر مبنای قیمت تمام‌شده محاسبه شود و یارانه انرژی به آنها تعلق نگیرد.

قادری ادامه داد: حتی طرح‌هایی در دست بررسی است که براساس آن، دستگاه‌های دولتی بابت فضا و املاکی که در اختیار دارند نیز هزینه پرداخت کنند تا از اشغال فضاهای غیرضروری جلوگیری شود.

وی گفت: وقتی یک دستگاه می‌تواند با فضای محدود فعالیت کند، نباید چندین برابر نیاز خود ساختمان یا زمین در اختیار داشته باشد یا در مناطق گران‌قیمت مستقر شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی و تاب‌آور، استفاده از ظرفیت‌های درونی کشور از جمله انرژی خورشیدی، بادی و زمین‌گرمایی است.

قادری افزود: نباید به شکلی عمل کنیم که با آسیب دیدن پالایشگاه‌های گاز، شبکه برق کشور نیز دچار اختلال شود؛ در حالی که توسعه نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند وابستگی ما به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه هزینه تولید برق خورشیدی بسیار کمتر از برق حرارتی است، اظهار کرد: هزینه تولید هر کیلووات برق خورشیدی حدود سه سنت است، در حالی که برق حرارتی بین ۱۲ تا ۱۳ سنت هزینه دارد.

قادری ادامه داد: از سوی دیگر، تولید پراکنده انرژی خورشیدی در نقاط مختلف کشور باعث کاهش هزینه انتقال برق و کاهش افت ولتاژ در شبکه می‌شود؛ مسئله‌ای که اکنون یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق کشور است.

وی تصریح کرد: توسعه پنل‌های خورشیدی علاوه بر مزایای اقتصادی، در کاهش گرمای شهری و آزادسازی گاز برای استفاده در صنایع پتروشیمی نیز مؤثر خواهد بود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در پایان ابراز امیدواری کرد که با همدلی مردم، مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، کشور بتواند از شرایط فعلی عبور کند.