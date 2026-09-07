خبرگزاری مهر، گروه استانها: شیراز، کلانشهری که در سالهای اخیر همزمان با توسعه جمعیت، گسترش محدوده شهری و افزایش نیاز شهروندان به خدمات تخصصی درمانی روبهرو بوده، اکنون با چالش تازهای در جانمایی و پراکندگی مطب پزشکان مواجه است؛ چالشی که از یک سو زندگی روزمره ساکنان برخی مناطق و مجتمعهای مسکونی را تحت تأثیر قرار داده و از سوی دیگر، مدیریت شهری را با مسائل پیچیدهای در حوزه ترافیک، پارکینگ و کاربری ساختمانها روبهرو کرده است.
در سالهای گذشته، استقرار مطب پزشکان در واحدهای مسکونی و تجاری در مناطق مرکزی شهر به روندی فراگیر تبدیل شده است؛ بهگونهای که در بعضی خیابانها و مجتمعها، تعداد قابل توجهی از واحدهای آپارتمانی به محل فعالیت پزشکان تبدیل شدهاند.
این تمرکز، هرچند دسترسی بیماران به برخی پزشکان را فراهم کرده، اما به مرور پیامدهایی را نیز برای بافت شهری و ساکنان این مناطق به همراه داشته است.
حجم بالای مراجعه بیماران و همراهان آنان، افزایش تردد خودروها، کمبود فضای پارک و اشغال معابر اطراف ساختمانها از جمله مشکلاتی است که در برخی نقاط شهر بیش از گذشته خودنمایی میکند.
ساختمانهایی که روزی با هدف سکونت و بر اساس استانداردهای یک مجتمع مسکونی طراحی شدهاند، اکنون باید پاسخگوی رفتوآمد روزانه شمار زیادی از مراجعهکنندگان نیز باشند؛ مسئلهای که ظرفیت زیرساختی آنها را با چالش مواجه کرده است.
از سوی دیگر، تبدیل و تجمیع واحدهای مسکونی برای راهاندازی مطب، همواره به معنای ایجاد فضایی کاملاً متناسب با استانداردهای مورد نیاز برای ارائه خدمات پزشکی نیست. نیاز به فضای انتظار، پارکینگ، دسترسی مناسب، مسیرهای تردد و سایر الزامات مرتبط با حضور روزانه بیماران و همراهان آنان، ضرورت بازنگری در شیوه استقرار و ساماندهی مطبها در یک کلانشهر را بیش از گذشته آشکار میکند.
ایجاد مجتمعهای تخصصی پزشکی و ساماندهی مطبها در نقاطی که از زیرساختهای مناسب، دسترسی مطلوب و ظرفیت لازم برای پذیرش حجم بالای مراجعهکنندگان برخوردار هستند، میتواند یکی از راهکارهای پیش روی مدیریت شهری و متولیان حوزه سلامت باشد.
در همین زمینه جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح ابعاد این چالش، ایجاد مجتمعهای تخصصی پزشکی را راهکاری برای ساماندهی وضعیت مطبها و کاهش مشکلات ناشی از استقرار آنها در ساختمانهای مسکونی میداند.
الزام خروج مطب پزشکان از ساختمانهای مسکونی شیراز
قادری با اشاره به افزایش تعداد مطب پزشکان در سطح شهر شیراز و تمرکز بخش قابل توجهی از این مراکز در برخی مناطق و مجتمعهای مسکونی، گفت: گسترش مطبهای پزشکی در ساختمانهایی که اساساً با کاربری مسکونی طراحی و احداث شدهاند، امروز به یکی از چالشهای جدی برای شهروندان و مدیریت شهری تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه فعالیت گسترده مطبها در برخی نقاط شهر، حجم قابل توجهی از رفتوآمدهای روزانه را به این مناطق تحمیل کرده است، ادامه داد: مراجعه بیماران و همراهان آنها به مطبها، افزایش ترافیک و حجم تردد خودروها را در پی دارد و این مسئله بهویژه در مناطقی که ظرفیت لازم برای پذیرش چنین حجم از مراجعات را ندارند، مشکلات متعددی ایجاد میکند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی افزود: کمبود فضای پارک خودرو، افزایش تردد در معابر محلی و اختلال در رفتوآمد ساکنان از جمله پیامدهای تمرکز مطب پزشکان در ساختمانها و مجتمعهای مسکونی است.
ساختمانهای مسکونی برای ارائه خدمات پزشکی طراحی نشدهاند
قادری با اشاره به تغییر کاربری برخی واحدهای مسکونی به مطب پزشکان، گفت: در بسیاری از موارد، پزشکان اقدام به خرید و تجمیع تعدادی از واحدهای آپارتمانی و تبدیل آنها به فضای ارائه خدمات پزشکی میکنند که این مسئله علاوه بر ایجاد مشکلات برای سایر ساکنان ساختمان، همواره پاسخگوی استانداردها و الزامات مورد نیاز برای ارائه خدمات پزشکی نیست.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: فعالیت مطبها در ساختمانهای مسکونی در برخی موارد موجب ایجاد نارضایتی برای ساکنان این ساختمانها شده و استفاده از مشاعات، آسانسور و دیگر امکانات ساختمان را با افزایش حجم مراجعهکنندگان مواجه میکند.
قادری افزود: از سوی دیگر، این روند باعث شده است خدمات پزشکی به شکل نامتوازن و پراکنده در نقاط مختلف شهر مستقر شود و برخی مناطق به دلیل تمرکز پزشکان و مطبها، با حجم بالایی از مراجعهکنندگان و مشکلات ناشی از آن مواجه شوند.
تمرکز نامتوازن مطبها؛ عامل تشدید ترافیک در برخی مناطق شیراز
وی با تأکید بر اینکه ساماندهی وضعیت موجود نیازمند برنامهریزی مشترک دستگاههای متولی است، گفت: پراکندگی نامناسب مراکز ارائه خدمات پزشکی و تمرکز مطبها در برخی ساختمانها و مناطق شهری، علاوه بر مشکلات برای ساکنان، مدیریت ترافیک و ارائه سایر خدمات شهری را نیز با دشواری مواجه کرده است.
قادری بیان کرد: امروز لازم است به جای ادامه روند تبدیل واحدهای مسکونی به مطب، برای ایجاد فضاهایی متناسب با فعالیت پزشکان و مراکز ارائه خدمات پزشکی برنامهریزی شود.
وی افزود: ایجاد مجتمعهای تخصصی پزشکی در نقاط مناسب شهر میتواند یکی از راهکارهای مؤثر برای ساماندهی وضعیت مطب پزشکان در شیراز باشد و لازم است این موضوع بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد.
پیشنهاد همکاری دانشگاه علوم پزشکی، شهرداری و استانداری
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: پیشنهاد ما این است که دانشگاه علوم پزشکی شیراز با همکاری شهرداری شیراز و استانداری فارس، موضوع ایجاد مجتمعهای تخصصی مطب پزشکان و مراکز خدمات پزشکی را در نقاط مناسب شهر دنبال کند.
قادری ادامه داد: در قالب چنین طرحی میتوان ابتدا نقاط مناسب شهر را با توجه به نیازهای جمعیتی، دسترسی شهروندان، وضعیت شبکه حملونقل و سایر زیرساختهای مورد نیاز شناسایی کرد و سپس زمینه احداث یا اختصاص مجتمعهای تخصصی پزشکی را فراهم آورد.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت طراحی اصولی این مجتمعها افزود: پزشکان باید بتوانند مطبهای خود را در فضاهایی مستقر کنند که از نظر استانداردهای حرفهای، امکانات مورد نیاز و دسترسی برای مردم، شرایط مناسبی داشته باشند.
قادری بیان کرد: در مجتمعهای تخصصی پزشکی میتوان از ابتدا موضوعاتی مانند ظرفیت مراجعهکنندگان، فضای انتظار، پارکینگ، دسترسی خودروهای شخصی و حملونقل عمومی و دیگر نیازهای مرتبط با فعالیت مراکز پزشکی را در طراحی و اجرای پروژه در نظر گرفت.
ساماندهی مطبها به نفع شهروندان و مدیریت شهری است
قادری با بیان اینکه اجرای این طرح میتواند آثار مثبت متعددی برای شهر شیراز به همراه داشته باشد، گفت: ساماندهی مطبها در مجتمعهای تخصصی پزشکی میتواند از پراکندگی نامناسب مراکز ارائه خدمات درمانی و تمرکز بیش از حد آنها در ساختمانهای مسکونی جلوگیری کند.
وی افزود: کاهش ترافیک و ترددهای غیرضروری در مناطق مسکونی، کاهش مشکلات مربوط به پارکینگ و جلوگیری از مزاحمتهای ناشی از فعالیت مطبها در ساختمانهای مسکونی از دیگر نتایج اجرای چنین طرحی خواهد بود.
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