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۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۵

قادری: استفاده از نخبگان علمی در رسانه،کیفیت برنامه‌ها را ارتقا می‌دهد

قادری: استفاده از نخبگان علمی در رسانه،کیفیت برنامه‌ها را ارتقا می‌دهد

شیراز-نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر نقش نخبگان علمی در تولید محتوای رسانه‌ای گفت:بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند به ارتقای کیفیت برنامه‌های صداوسیمای فارس کمک کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری ظهر دوشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با حضور مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و علمی استان فارس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فارس و شیراز از ظرفیت‌های کم‌نظیر در سطح کشور برخوردارند، افزود: صداوسیمای استان می‌تواند این توانمندی‌ها را به‌خوبی نمایندگی کند و با وجود برخی محدودیت‌ها، اقدامات ارزشمندی در این مسیر انجام شده که باید با تکیه بر توان تخصصی نیروهای این مجموعه ادامه یابد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تولید آثار فاخر رسانه‌ای تصریح کرد: ساخت سریال‌هایی درباره مفاخر ادبی همچون سعدی و حافظ و همچنین پرداختن به تاریخ و فرهنگ غنی فارس باید در اولویت برنامه‌سازی قرار گیرد و این موضوع با همکاری نهادهایی مانند شهرداری شیراز، دانشگاه‌ها و مراکز علمی قابل تحقق است.

قادری همچنین با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در ارتقای محتوای رسانه‌ای گفت: بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و نخبگان علمی در تولید گزارش‌های تحلیلی اقتصادی و اجتماعی می‌تواند کیفیت برنامه‌های صداوسیمای فارس را به سطح ملی نزدیک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اعتبارات استان افزود: مجمع نمایندگان فارس در پیگیری حقوق استان با جدیت عمل می‌کند و در صورت ارائه دقیق چالش‌های بودجه‌ای، این موضوعات در سطح ملی دنبال خواهد شد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: نمایندگان آمادگی دارند با برگزاری نشست‌های مشترک با نهادهای تصمیم‌گیر، برای رفع موانع مالی و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای استان فارس بدون ملاحظه و با جدیت اقدام کنند.

کد مطلب 6867855

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