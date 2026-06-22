به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قادری ظهر دوشنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان فارس با حضور مدیرکل صداوسیمای مرکز فارس با تسلیت ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، بر ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و علمی استان فارس تأکید کرد.

وی با بیان اینکه فارس و شیراز از ظرفیت‌های کم‌نظیر در سطح کشور برخوردارند، افزود: صداوسیمای استان می‌تواند این توانمندی‌ها را به‌خوبی نمایندگی کند و با وجود برخی محدودیت‌ها، اقدامات ارزشمندی در این مسیر انجام شده که باید با تکیه بر توان تخصصی نیروهای این مجموعه ادامه یابد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تولید آثار فاخر رسانه‌ای تصریح کرد: ساخت سریال‌هایی درباره مفاخر ادبی همچون سعدی و حافظ و همچنین پرداختن به تاریخ و فرهنگ غنی فارس باید در اولویت برنامه‌سازی قرار گیرد و این موضوع با همکاری نهادهایی مانند شهرداری شیراز، دانشگاه‌ها و مراکز علمی قابل تحقق است.

قادری همچنین با تأکید بر نقش دانشگاه‌ها در ارتقای محتوای رسانه‌ای گفت: بهره‌گیری از ظرفیت اساتید و نخبگان علمی در تولید گزارش‌های تحلیلی اقتصادی و اجتماعی می‌تواند کیفیت برنامه‌های صداوسیمای فارس را به سطح ملی نزدیک کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع اعتبارات استان افزود: مجمع نمایندگان فارس در پیگیری حقوق استان با جدیت عمل می‌کند و در صورت ارائه دقیق چالش‌های بودجه‌ای، این موضوعات در سطح ملی دنبال خواهد شد.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: نمایندگان آمادگی دارند با برگزاری نشست‌های مشترک با نهادهای تصمیم‌گیر، برای رفع موانع مالی و توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای استان فارس بدون ملاحظه و با جدیت اقدام کنند.