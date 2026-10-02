آب خلیج فارس در مسیر رسیدن به شیراز

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین وضعیت طرح انتقال آب از خلیج فارس به استان فارس گفت: آب‌شیرین‌کن بندر پارسیان اکنون حدود ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و تلاش می‌شود با تأمین تسهیلات ریالی و ارزی مورد نیاز سرمایه‌گذار، این واحد در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و وارد مدار شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از آب‌شیرین‌کن پارسیان، سرمایه‌گذار می‌تواند بدون نیاز به احداث حتی یک متر خط انتقال جدید، از ظرفیت خطوط موجود برای عرضه و فروش آب استفاده کند.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: در این چارچوب، ظرفیت خطوط گچساران–بوشهر، کازرون–بوشهر، بوشهر–پارسیان، پارسیان–بندر لنگه و پارسیان–لامرد می‌تواند در قالب تهاتر و سوآپ آب مورد استفاده قرار گیرد.

قادری گفت: به جای انتقال آب از منابع داخلی به سمت سواحل، می‌توان جریان خطوط موجود را معکوس کرد؛ به‌گونه‌ای که حدود ۱۲۰ میلیون مترمکعب آب مربوط به مسیر گچساران در این شهرستان باقی بماند و معادل آن آب شیرین‌شده از پارسیان به سمت گچساران منتقل شود.

وی اضافه کرد: در مسیر کازرون نیز حدود ۳۰ میلیون مترمکعب آب در کازرون باقی می‌ماند و آب مورد نیاز از طریق شبکه موجود تأمین خواهد شد.

افزایش ظرفیت عرضه آب بدون احداث خطوط جدید

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه این سازوکار می‌تواند ظرفیت قابل توجهی برای عرضه آب ایجاد کند، گفت: سرمایه‌گذار می‌تواند به جای انتقال آب گچساران و کازرون به سواحل، در گچساران حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب و در کازرون حدود ۶۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آب قابل عرضه ایجاد کند.

قادری افزود: همچنین در طول مسیرهای پارسیان–بوشهر، بوشهر–گچساران، بوشهر–کازرون، پارسیان–بندر لنگه و پارسیان–لامرد امکان تحویل آب به متقاضیان وجود خواهد داشت.

توسعه خط پارسیان به سمت جنوب فارس

وی با اشاره به مراحل بعدی اجرای طرح انتقال آب بیان کرد: در ادامه، توسعه خط انتقال از پارسیان به سمت لار، خنج و اوز دنبال می‌شود و با اتصال این خط به شبکه‌های موجود در لار، گراش، اوز و خنج، امکان تأمین آب این مناطق از دریا فراهم خواهد شد.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس ادامه داد: در مرحله بعد می‌توان به جای تکمیل خط لوله حدفاصل اوز تا سد سلمان فارسی، خط انتقال سد سلمان فارسی–شیراز را در اولویت قرار داد.

قادری گفت: از طریق سازوکار تهاتر می‌توان تخصیص‌های آب شهرهای خنج، گراش، اوز و لار از سد سلمان فارسی را به شیراز منتقل کرد و در مقابل، آب شیرین‌شده خلیج فارس را به این شهرها اختصاص داد.

شیراز در مسیر شبکه انتقال آب خلیج فارس

وی با تأکید بر استفاده حداکثری از شبکه‌های موجود افزود: با استفاده از تهاتر و سوآپ آب می‌توان بدون احداث همزمان همه خطوط، بخش قابل توجهی از مسیر پارسیان تا شیراز و خود شهر شیراز را تحت پوشش قرار داد.

قادری ادامه داد: در مراحل بعد، خط انتقال از شیراز به سمت شمال استان توسعه می‌یابد و حتی مناطقی مانند نی‌ریز که مستقیماً در مسیر خط قرار ندارند نیز می‌توانند از طریق تهاتر با شبکه‌های انتقال آب یزد و کرمان از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

وی توضیح داد: برای نمونه می‌توان آب مورد نیاز نی‌ریز را از شبکه استان یزد دریافت و در مقابل، در مناطقی مانند ابرکوه آب مورد نیاز شبکه‌های متناظر را تأمین کرد.

تبدیل طرح انتقال آب به شبکه‌ای منطقه‌ای

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه رویکرد جدید، ساختار اجرای طرح را تغییر می‌دهد، گفت: طرح انتقال آب دیگر صرفاً یک پروژه خطی و وابسته به احداث همزمان خطوط طولانی نخواهد بود، بلکه به شبکه‌ای منعطف مبتنی بر تولید، انتقال، تهاتر و سوآپ آب تبدیل می‌شود.

قادری افزود: این شبکه علاوه بر بخش عمده استان فارس، قابلیت خدمت‌رسانی به بخش‌هایی از هرمزگان شامل پارسیان و بندر لنگه، مناطق مرکزی و شرقی بوشهر، گچساران در کهگیلویه و بویراحمد، ابرکوه در یزد و مناطق غربی فارس از جمله کازرون را خواهد داشت.

وی تأکید کرد: اولویت فعلی باید تکمیل سریع آب‌شیرین‌کن پارسیان و تأمین مالی آن باشد؛ زیرا با بهره‌برداری از این واحد، پیش از سرمایه‌گذاری سنگین برای احداث خطوط جدید می‌توان از ظرفیت شبکه‌های موجود استفاده کرد و با تهاتر و سوآپ، آب را در نقاط مختلف جابه‌جا کرد.

قادری خاطرنشان کرد: این راهبرد می‌تواند زمان اجرای طرح را کاهش دهد، هزینه سرمایه‌گذاری اولیه را کنترل کند و امکان تأمین آب برای بخش قابل توجهی از استان فارس و مناطق پیرامونی را فراهم آورد.