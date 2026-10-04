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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

مدیر آبفا گیلانغرب: نقص خط انتقال آب دهستان چله رفع شد

مدیر آبفا گیلانغرب: نقص خط انتقال آب دهستان چله رفع شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب از رفع نقص خط پمپاژ مجتمع آبرسانی دهستان چله با فعالیت پنج اکیپ حوادث خبر داد.

فرشاد باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نقص فنی خط پمپاژ اصلی مجتمع آبرسانی دهستان چله پس از شناسایی، با حضور فوری تیم‌های عملیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت و برطرف شد.

وی افزود: این خط پمپاژ ۲۵۰ میلی‌متری فولادی است و عملیات رفع نقص آن با تلاش شبانه‌روزی پنج اکیپ حوادث و اتفاقات امور آب و فاضلاب گیلانغرب انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب گفت: تیم‌های عملیاتی پس از شناسایی مشکل، اقدامات لازم برای تعمیر خط را آغاز کردند و با انجام عملیات جوشکاری، نقص ایجادشده در مسیر پمپاژ برطرف شد.

باوندپور ادامه داد: این عملیات در محدوده روستاهای زاغه علی‌کرم، هوشیار، شیرزادی، تازه‌آباد صیدعلی، شیرآباد، قمرالی، کولسوند و سماوات انجام شد.

وی تصریح کرد: با رفع نقص فنی خط پمپاژ، جریان و فشار آب در این روستاها به شرایط عادی بازگشت و وضعیت آبرسانی به‌ویژه در روستای تازه‌آباد به حالت مطلوب رسید.

کد مطلب 6967697

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