مدیر آبفا گیلانغرب: نقص خط انتقال آب دهستان چله رفع شد

فرشاد باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نقص فنی خط پمپاژ اصلی مجتمع آبرسانی دهستان چله پس از شناسایی، با حضور فوری تیم‌های عملیاتی مورد رسیدگی قرار گرفت و برطرف شد.

وی افزود: این خط پمپاژ ۲۵۰ میلی‌متری فولادی است و عملیات رفع نقص آن با تلاش شبانه‌روزی پنج اکیپ حوادث و اتفاقات امور آب و فاضلاب گیلانغرب انجام شد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب گفت: تیم‌های عملیاتی پس از شناسایی مشکل، اقدامات لازم برای تعمیر خط را آغاز کردند و با انجام عملیات جوشکاری، نقص ایجادشده در مسیر پمپاژ برطرف شد.

باوندپور ادامه داد: این عملیات در محدوده روستاهای زاغه علی‌کرم، هوشیار، شیرزادی، تازه‌آباد صیدعلی، شیرآباد، قمرالی، کولسوند و سماوات انجام شد.

وی تصریح کرد: با رفع نقص فنی خط پمپاژ، جریان و فشار آب در این روستاها به شرایط عادی بازگشت و وضعیت آبرسانی به‌ویژه در روستای تازه‌آباد به حالت مطلوب رسید.