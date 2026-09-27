سلطانیان: آبرسانی پنج روستای سرفیروزآباد پایدار شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای عملیات اصلاح و بازسازی خط انتقال آب در بخش سرفیروزآباد و بهبود وضعیت آبرسانی پنج روستای این منطقه خبر داد.

وی اظهار کرد: ۳۰۰ متر از خط انتقال آب مجتمع آبرسانی امام علی (ع) در روستای چنار اصلاح و بازسازی شد و همزمان نقص خط انتقال آب روستای تق‌تق نیز برطرف شد تا پایداری آبرسانی در روستاهای تحت پوشش این بخش تقویت شود.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه افزود: بخش فرسوده خط انتقال فاز دوم مجتمع امام علی (ع) در روستای چنار با استفاده از لوله پلی‌اتیلن به قطر ۱۱۰ میلی‌متر اصلاح شد. این خط، آب شرب پنج روستا را با جمعیتی بیش از ۳۰۰ نفر تأمین می‌کند.

سلطانیان ادامه داد: در روستای تق‌تق نیز نقص ایجادشده در خط انتقال آب با قطر ۶۳ میلی‌متر توسط نیروهای اجرائیات آبفا برطرف شد و آبرسانی به این روستا با جمعیتی حدود ۱۰۰ نفر در کوتاه‌ترین زمان به شرایط پایدار بازگشت.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی محل اجرای عملیات تصریح کرد: مسیرهای دسترسی و اجرای پروژه‌ها در بخش سرفیروزآباد کوهستانی و صعب‌العبور است و انجام عملیات در این مناطق نیازمند تلاش و همکاری نیروهای اجرائیات و بخش‌های پشتیبانی بود.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: نیروهای اجرائیات، نقلیه و کارکنان بخش سرفیروزآباد در اجرای این اقدامات نقش مؤثری داشتند و عملیات اصلاح خطوط و رفع نقص با تلاش این مجموعه‌ها انجام شد.

سلطانیان تأکید کرد: با اجرای عملیات اصلاح خط انتقال مجتمع امام علی (ع) و رفع نقص خط انتقال روستای تق‌تق، وضعیت تأمین آب روستاهای تحت پوشش این خطوط بهبود یافته و پایداری آبرسانی در این محدوده تقویت شده است.