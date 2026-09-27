فرشاد باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم بازدید و پایش مخازن ذخیره آب در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: وضعیت مخازن ذخیره آب و تأسیسات وابسته به آنها به صورت مستمر بررسی می‌شود تا میزان آمادگی زیرساخت‌های آبرسانی برای استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان و روستاییان حفظ شود.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب افزود: در جریان این بازدیدها، عملکرد مخازن و تأسیسات مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد و وضعیت فعالیت آنها به شکل مستمر تحت نظارت است.

باوندپور تصریح کرد: در صورت شناسایی هرگونه مشکل یا نیاز به رسیدگی در تأسیسات آبرسانی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع موارد موجود انجام خواهد شد.

وی نظارت مداوم بر تأسیسات آبرسانی را از اقدامات مؤثر در حفظ زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب دانست و گفت: صیانت از این زیرساخت‌ها نقش مهمی در تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب خاطرنشان کرد: برنامه بازدید و پایش تأسیسات و مخازن ذخیره آب در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت تا روند ارائه خدمات آبرسانی با استمرار و آمادگی لازم دنبال شود.