  1. استانها
  2. کرمانشاه
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۳۷

باوندپور: مخازن آب گیلانغرب به‌طور مستمر پایش می‌شوند

باوندپور: مخازن آب گیلانغرب به‌طور مستمر پایش می‌شوند

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب از بازدید مستمر مخازن ذخیره آب شهر و روستاهای شهرستان برای حفظ آمادگی تأسیسات خبر داد.

فرشاد باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم بازدید و پایش مخازن ذخیره آب در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد.

وی اظهار کرد: وضعیت مخازن ذخیره آب و تأسیسات وابسته به آنها به صورت مستمر بررسی می‌شود تا میزان آمادگی زیرساخت‌های آبرسانی برای استمرار خدمت‌رسانی به شهروندان و روستاییان حفظ شود.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب افزود: در جریان این بازدیدها، عملکرد مخازن و تأسیسات مرتبط مورد بررسی قرار می‌گیرد و وضعیت فعالیت آنها به شکل مستمر تحت نظارت است.

باوندپور تصریح کرد: در صورت شناسایی هرگونه مشکل یا نیاز به رسیدگی در تأسیسات آبرسانی، اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع موارد موجود انجام خواهد شد.

وی نظارت مداوم بر تأسیسات آبرسانی را از اقدامات مؤثر در حفظ زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب دانست و گفت: صیانت از این زیرساخت‌ها نقش مهمی در تداوم خدمات‌رسانی به مشترکان دارد.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلانغرب خاطرنشان کرد: برنامه بازدید و پایش تأسیسات و مخازن ذخیره آب در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت تا روند ارائه خدمات آبرسانی با استمرار و آمادگی لازم دنبال شود.

کد مطلب 6960668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها