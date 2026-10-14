فرشاد باوندپور در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایان عملیات ترمیم شبکه توزیع آب روستای سنگ‌کرمو و برطرف‌شدن مشکل قطعی آب شرب در روستای میرمیراب خبر داد.

وی با اشاره به حادثه آتش‌سوزی در محدوده روستای سنگ‌کرمو (شیرزادی) اظهار کرد: در جریان این حادثه، خط اصلی توزیع آب با قطر ۹۰ میلی‌متر دچار شکستگی شد و روند آبرسانی در این محدوده تحت تأثیر قرار گرفت.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان گیلان‌غرب افزود: پس از وقوع حادثه، نیروهای عملیاتی این مجموعه به منطقه اعزام شدند و با انجام اقدامات لازم، خط آسیب‌دیده در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعمیر و شبکه به وضعیت عادی بازگردانده شد.

باوندپور در ادامه به اقدامات انجام‌شده در روستای میرمیراب (ویژنان) اشاره کرد و گفت: اکیپ‌های اجرائیات با اجرای اصلاحات لازم، مشکل قطعی آب شرب این روستا را برطرف کردند؛ مشکلی که تأمین آب مدارس را نیز با اختلال مواجه کرده بود.

وی با تأکید بر اهمیت استمرار خدمات‌رسانی به مشترکان بیان کرد: رسیدگی سریع به شکستگی‌های شبکه و رفع اختلال در تأمین آب شرب، به‌ویژه در مراکز آموزشی روستایی، از اولویت‌های این مجموعه است.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلان‌غرب خاطرنشان کرد: با انجام عملیات تعمیر و اقدامات اصلاحی در این دو روستا، مشکلات گزارش‌شده در شبکه توزیع و تأمین آب شرب برطرف شده است.