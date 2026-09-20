افت فشار و احتمال قطعی موقت آب در برخی مناطق لنگرود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بروز مشکل فنی در تأسیسات ایستگاه پمپاژ آب شهر لنگرود، افت فشار و یا قطعی موقت جریان آب شرب در برخی مناطق و محلات این شهر محتمل است.

بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از بروز مشکل، اکیپ‌های عملیاتی، امداد و اتفاقات آب و فاضلاب در محل حاضر شده و عملیات تعمیر و بازسازی تأسیسات با استفاده از تمامی امکانات و تجهیزات در حال انجام است.

شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرده است تلاش می‌شود با تسریع در روند تعمیرات، وضعیت شبکه آبرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایدار شده و تأسیسات مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شود.

این شرکت ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان لنگرودی، از مردم خواسته است تا زمان رفع کامل نقص فنی و تثبیت فشار خطوط آبرسانی، با مدیریت مصرف آب، صرفه‌جویی و پرهیز از مصارف غیرضروری، مجموعه آب و فاضلاب را در تأمین پایدار آب شرب یاری کنند.

گفتنی است سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ آب و فاضلاب به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تماس‌ها و درخواست‌های شهروندان است.