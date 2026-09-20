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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۱

افت فشار و احتمال قطعی موقت آب در برخی مناطق لنگرود

افت فشار و احتمال قطعی موقت آب در برخی مناطق لنگرود

لنگرود- شرکت آب و فاضلاب گیلان از افت فشار و احتمال قطعی موقت آب شرب در برخی مناطق و محلات شهر لنگرود به دلیل بروز مشکل فنی در تأسیسات ایستگاه پمپاژ آب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بروز مشکل فنی در تأسیسات ایستگاه پمپاژ آب شهر لنگرود، افت فشار و یا قطعی موقت جریان آب شرب در برخی مناطق و محلات این شهر محتمل است.

بر اساس این اطلاعیه، بلافاصله پس از بروز مشکل، اکیپ‌های عملیاتی، امداد و اتفاقات آب و فاضلاب در محل حاضر شده و عملیات تعمیر و بازسازی تأسیسات با استفاده از تمامی امکانات و تجهیزات در حال انجام است.

شرکت آب و فاضلاب گیلان اعلام کرده است تلاش می‌شود با تسریع در روند تعمیرات، وضعیت شبکه آبرسانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پایدار شده و تأسیسات مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شود.

این شرکت ضمن قدردانی از صبر و شکیبایی شهروندان لنگرودی، از مردم خواسته است تا زمان رفع کامل نقص فنی و تثبیت فشار خطوط آبرسانی، با مدیریت مصرف آب، صرفه‌جویی و پرهیز از مصارف غیرضروری، مجموعه آب و فاضلاب را در تأمین پایدار آب شرب یاری کنند.

گفتنی است سامانه ارتباط مردمی ۱۲۲ آب و فاضلاب به صورت شبانه‌روزی آماده پاسخگویی به تماس‌ها و درخواست‌های شهروندان است.

کد مطلب 6953074

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