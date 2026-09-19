سلطانیان: شکستگی خط انتقال آب منطقه یک کرمانشاه رفع شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از رفع شکستگی سه نقطه از خط انتقال آب ۵۰۰ میلی‌متری ایستگاه پمپاژ زمزم به مخزن الفتی‌نیا در منطقه یک شهر کرمانشاه خبر داد.

وی اظهار کرد: این عملیات در عمق چهار متری زمین انجام شد و با وجود اجرای عملیات تعمیراتی، آبرسانی به مشترکان بدون قطعی و اختلال ادامه یافت.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه افزود: عملیات رفع شکستگی خط انتقال توسط نیروهای اداره اجرائیات آبفا انجام شد و هدف اصلی از اجرای آن، افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از بروز اختلال در روند تأمین آب مشترکان منطقه یک شهر کرمانشاه بود.

سلطانیان با اشاره به اهمیت شناسایی به‌موقع نقاط آسیب‌پذیر شبکه خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی آبفا با پایش و شناسایی نقاط دارای مشکل، اقدامات لازم را در سریع‌ترین زمان ممکن برای رفع آسیب‌های ایجادشده انجام می‌دهند.

وی تصریح کرد: یکی از اهداف مهم این اقدامات، جلوگیری از هدررفت منابع آبی و حفظ پایداری شبکه آبرسانی است تا شهروندان با کمترین میزان اختلال، آب شرب مورد نیاز خود را دریافت کنند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: مجموعه آبفا تلاش می‌کند با استمرار اقدامات فنی و عملیاتی و رفع سریع آسیب‌های شبکه، روند تأمین آب شرب مشترکان را پایدار نگه دارد و از ایجاد اختلال در آبرسانی جلوگیری کند.