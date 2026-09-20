تأمین آب لنگرود با شبکه‌ های جایگزین؛ عملیات رفع مشکل ادامه دارد

عباس حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور میدانی در محل حادثه و در جمع تیمهای امداد و حوادث شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان با همراهی فرماندار لنگرود نیز به صورت میدانی در محل حضور دارد و روند عملیات و اقدامات انجامشده برای رفع مشکل پمپاژ آب را از نزدیک پیگیری میکند.
وی با اشاره به بروز مشکل در تأسیسات پمپاژ آب شهر لنگرود افزود: این اتفاق به صورت غیرمترقبه رخ داد، اما با توجه به پیشبینیهای انجامشده برای شرایط بحرانی و تمهیدات پیشگیرانه، بلافاصله از ظرفیت شبکههای سایر مناطق برای انتقال آب و تأمین نیاز شهر استفاده شد.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب گیلان ادامه داد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از مناطق شهر لنگرود در حال دریافت آب هستند و تنها در چند محله، همچنان مشکل افت فشار یا قطعی آب وجود دارد.
حسنی با اشاره به محلههای دارای مشکل بیشتر گفت: در حال حاضر در مناطقی از جمله انزلیمحله، انصار محله، خراط محله و بخشهایی از مرکز شهر، مشکلات آبرسانی بیشتر است که تلاش میکنیم با استفاده از شبکه جایگزین و تغییرات انجامشده در سیستم پمپاژ، این مشکل تا صبح برطرف شود.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در این شرایط بیان کرد: از مردم درخواست داریم با مدیریت مصرف و صرفهجویی در مصرف آب، مجموعه آب و فاضلاب را برای توزیع عادلانه آب میان شهروندان همراهی کنند.
معاون بهرهبرداری شرکت آب و فاضلاب گیلان همچنین از استقرار خودروهای آبرسان در مناطق مورد نیاز خبر داد و گفت: خودروهای آبرسان در محل مستقر هستند و در مناطقی که قطعی آب وجود دارد و شهروندان نیازمند آب هستند، خدمات آبرسانی سیار انجام خواهد شد.
حسنی تصریح کرد: تیمهای عملیاتی و امداد و حوادث شرکت آب و فاضلاب همچنان در محل حضور دارند و روند رفع مشکل و پایدارسازی شبکه آبرسانی را به صورت مستمر پیگیری میکنند.
نظر شما