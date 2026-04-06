به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عزیزی در جریان سفر به استان کردستان، ضمن بازدید از برخی بناهای تاریخی آسیبدیده در سنندج، از مجموعه تاریخی و فرهنگی کرفتو در شهرستان دیواندره نیز دیدن کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان کردستان در حوزههای تاریخی، طبیعی و فرهنگی افزود: این استان از قابلیتها و آیتمهای متعددی برای توسعه برخوردار است که میتواند نقش مهمی در رونق گردشگری ایفا کند.
مدیرکل پایگاههای میراث ملی و جهانی، غار کرفتو را نمادی از هویت و اصالت مردم کردستان دانست و تصریح کرد: حفاظت مسئولانه و معرفی صحیح این اثر باستانی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
در ادامه این بازدید، مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان نیز غار کرفتو را یکی از جاذبههای منحصربهفرد گردشگری در غرب کشور برشمرد و گفت: این اثر از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است و ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد.
پویا طالبنیا با اشاره به ثبت غار کرفتو در فهرست موقت آثار جهانی یونسکو، اظهار کرد: در تلاش هستیم زمینه معرفی این اثر ارزشمند در سطح جهانی را فراهم کنیم.
وی همچنین از تدوین طرح جامع توسعه پایدار منظر فرهنگی منطقه کرفتو خبر داد و افزود: با همکاری مردم، مسئولان و دستگاههای اجرایی، میتوان این مجموعه را به نقطه عطفی در ارتقای جایگاه فرهنگی کردستان و توسعه اقتصادی منطقه تبدیل کرد.
گفتنی است، غار باستانی کرفتو در ۲۰ بهمنماه سال ۱۳۱۸ با شماره ۳۳۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
