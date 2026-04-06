۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۰۴

غار کرفتو؛ گنجینه‌ای کم‌نظیر از تاریخ و تمدن کردستان

سنندج- مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با تأکید بر اهمیت تاریخی و فرهنگی غار کرفتو این اثر باستانی را یک میراث شاخص در کشور دانست و بر لزوم حفاظت ومعرفی آن در سطح ملی و جهانی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد عزیزی در جریان سفر به استان کردستان، ضمن بازدید از برخی بناهای تاریخی آسیب‌دیده در سنندج، از مجموعه تاریخی و فرهنگی کرفتو در شهرستان دیواندره نیز دیدن کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان کردستان در حوزه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی افزود: این استان از قابلیت‌ها و آیتم‌های متعددی برای توسعه برخوردار است که می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری ایفا کند.

مدیرکل پایگاه‌های میراث ملی و جهانی، غار کرفتو را نمادی از هویت و اصالت مردم کردستان دانست و تصریح کرد: حفاظت مسئولانه و معرفی صحیح این اثر باستانی باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این بازدید، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان نیز غار کرفتو را یکی از جاذبه‌های منحصربه‌فرد گردشگری در غرب کشور برشمرد و گفت: این اثر از پیشینه تاریخی طولانی برخوردار است و ظرفیت بالایی برای جذب گردشگران دارد.

پویا طالب‌نیا با اشاره به ثبت غار کرفتو در فهرست موقت آثار جهانی یونسکو، اظهار کرد: در تلاش هستیم زمینه معرفی این اثر ارزشمند در سطح جهانی را فراهم کنیم.

وی همچنین از تدوین طرح جامع توسعه پایدار منظر فرهنگی منطقه کرفتو خبر داد و افزود: با همکاری مردم، مسئولان و دستگاه‌های اجرایی، می‌توان این مجموعه را به نقطه عطفی در ارتقای جایگاه فرهنگی کردستان و توسعه اقتصادی منطقه تبدیل کرد.

گفتنی است، غار باستانی کرفتو در ۲۰ بهمن‌ماه سال ۱۳۱۸ با شماره ۳۳۰ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
